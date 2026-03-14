Научиться оказывать первую помощь: в Беларуси стартовал проект "Запусти сердце"

Масштабный урок первой помощи для старшеклассников. Сегодня по всей стране стартовал республиканский образовательный проект "Запусти сердце". Его главная задача - научить действовать в экстренной ситуации и уметь оказать первую помощь. Проект реализуется Министерством образования и Министерством здравоохранения. Его открытие проходит на базе Республиканского клинического медицинского центра.

За 14 марта 1898 десятиклассников со всех областей города Минска приступили к занятиям. В программе базовые навыки, которые помогут спасти жизнь. Это непрямой массаж сердца, остановка кровотечений и помощь при переломах. До 25 апреля каждую субботу будут проходить полуторачасовые мастер-классы для 20 тысяч школьников более чем из тысячи учреждений среднего образования. Ученики занимаются в мини-группах по 10-15 человек, а наставниками выступают профессиональные инструкторы из 24 учебно-тренировочных центров.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси: "Это вопросы идеологического характера, когда каждый из членов общества, живущих в одной стране, объединенных одной целью, а в этом отношении как раз-таки очень добрыми целями - когда мы боремся за жизнь каждого, когда мы сочувствуем и сопереживаем. Акция является одним из таких камней, фундаментом того, что мы остаемся людьми и не проходим мимо сложной ситуации, в которой оказались близкие нам люди и не только близкие".

Андрей Иванец, министр образования Беларуси

Андрей Иванец, министр образования Беларуси: "Для наших ребят-старшеклассников у нас есть соответствующие учебные предметы. Это начальная медицинская подготовка, допризывная подготовка. И в этой связи, конечно, уверен, что те девочки, которые пройдут сегодня соответствующий курс обучения, отлично справятся с учебным предметом. Но для наших ребят с этого учебного года для десятиклассников будут двухнедельные учебно-полевые сборы, и каждый молодой человек почувствует, что такое отдать долг своей Родине".

Елизавета Хитрикова, учащаяся гимназии № 20 Минска

Елизавета Хитрикова, учащаяся гимназии № 20 Минска: "Я решила приехать для того, чтобы попрактиковаться в оказании первой помощи, потому что считаю, что это очень важно при каких-то чрезвычайных ситуациях, учат оказывать первую помощь при попадании инородного тела в гортань или при потере сознания. Я считаю, что такие навыки важны, чтобы не растеряться в чрезвычайной ситуации, чтобы быть готовым оказать первую помощь".

Главный принцип акции - максимум практики. Каждый школьник лично пробует приемы спасения на современных тренажерах. Важным остается не просто изучить первую помощь, а довести навыки до автоматизма и вселить уверенность в ребят.

