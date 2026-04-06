Неизвестные факты о карателе Семене Серафимовиче - 8 апреля в проекте "Без срока давности"

Премьера на "Первом информационном" - фильм из цикла "Без срока давности" (совместного проекта с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь).

Семен Серафимович - нацистский пособник, в годы Великой Отечественной войны руководивший полицией в населенном пункте Мир. Он уничтожал мирное население, в том числе детей. На счету карателя более 5 тыс. жертв и десятки сожженных населенных пунктов.

Впервые будут показаны документы из разыскного дела и озвучены неизвестные факты о палаче, который после войны стал агентом английской разведки и поселился на Британских островах. Советскому Союзу официальный Лондон карателя так и не выдал.