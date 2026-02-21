Невера: Самая дорогая квартира в 2025-м была продана в Минске за 1,2 млн долларов

21 февраля в Беларуси отмечают День геодезиста. С 35-летием сотрудников и ветеранов Государственного комитета по имуществу и Днем работников землеустроительной и картографогеодезической службы поздравил Президент.

За три с половиной десятилетия Госкомимуществом проделана огромная работа по становлению и укреплению системы управления госсобственностью, реализации единой политики в области геодезической, картографической и оценочной деятельности, имущественных и земельных отношений, отметил глава государства.

Высокая цена квадратного метра в Минске обуславливает интерес к городам-спутникам, считает председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси Виталий Невера. По его словам, цена квадратного метра в городе-спутнике возле столицы варьируется от 850 долларов до 1 200. Например, в Смолевичах население за последние 10 лет выросло в 1,5 раза. Но в то же время интерес к городам-спутникам областных центров не такой высокий.

Виталий Невера отметил, что в 2025 году самая дорогая квартира была реализована в Минске - стоимостью 1 млн 200 тыс. долларов. Среди областных центров самая дорогая сделка была заключена в Бресте - стоимость квартиры составила 201 тыс. долларов.

По мнению председателя Госкомимущества, приобретение белорусами жилья свидетельствует о том, что за последние годы доходы граждан увеличились, а также о том, что люди уверены в завтрашнем дне. Они не боятся потерять свои деньги, вкладывая их в недвижимость, тем более что и требования к объектам недвижимости стали выше.

Говоря о "земельной амнистии", Виталий Невера отметил, что по стране было выявлено около 4 тыс. случаев самовольного занятия земель либо носящих признак самовольного занятия. Порядка 30 % землепользователей устранили нарушения и привели границы участков в соответствие с документацией, порядка 27 % внесли плату за легализацию.

"Сейчас на рассмотрении находится законопроект "Корректировка Кодекса о земле", которым будет предусмотрена возможность для граждан применения рассрочки. То есть за легализацию можно будет платить в рассрочку. Время "Ч" - 1 января 2028 года. Темпы достаточно высокие", - считает Виталий Невера.