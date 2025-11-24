Никто не забыт: в Славгородском районе перезахоронили останки 29 красноармейцев

Экспедиция "Проня-2025" с участием поисковиков клуба "Виккру" и 52-го специализированного батальона Вооруженных Сил Беларуси завершилась в Славгородском районе.











Итогом стали митинги памяти и перезахоронение останков бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны - в этот раз 29 воинов. Благодаря рассказам местных жителей обнаружено место падения советского бомбардировщика.

Светлана Езерская, председатель Славгородского районного совета депутатов

Светлана Езерская, председатель Славгородского районного совета депутатов:

"Именно они позволили нам сегодня мирно строить страну, мирно развиваться, думать о будущем! Имена всех еще не установлены. Поисковая работа будет продолжаться".