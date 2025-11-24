3.69 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Никто не забыт: в Славгородском районе перезахоронили останки 29 красноармейцев
Экспедиция "Проня-2025" с участием поисковиков клуба "Виккру" и 52-го специализированного батальона Вооруженных Сил Беларуси завершилась в Славгородском районе.
Итогом стали митинги памяти и перезахоронение останков бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны - в этот раз 29 воинов. Благодаря рассказам местных жителей обнаружено место падения советского бомбардировщика.
Светлана Езерская, председатель Славгородского районного совета депутатов:
"Именно они позволили нам сегодня мирно строить страну, мирно развиваться, думать о будущем! Имена всех еще не установлены. Поисковая работа будет продолжаться".
Всего же за поисковый сезон этого года, в том числе на территории Быховского, Осиповичского, Кировского районов были подняты останки 101-го воина Красной армии. Установлено 9 имен.