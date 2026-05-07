Новый детский сад на 230 мест открыли в Партизанском районе Минска

В Партизанском районе белорусской столицы открылся новый детский сад - с бассейном, патриотическим центром и специальными группами для детей с нарушениями речи. Рассчитано дошкольное учреждение на 230 мест.

Расскажем, как устроен современный центр взросления.

Дошкольное новоселье

Детский сад № 592, новое современное пространство для активного и счастливого детства, встретил первых воспитанников.

Здесь светлые коридоры и просторные кабинеты, есть бассейн, спортивный и музыкальный залы. Изостудия позволяет рисовать не только кистями, но и пробовать новые техники. А музейные экспозиции и патриотический центр будут знакомить детей с историей и традициями с самого раннего возраста.

"Я многодетная мама, у меня четверо детей. Старший уже ходит в первый класс. Трое у меня относятся к детсадовскому возрасту, - рассказала Мария Мидюк, многодетная мама. - Девчонки-двойняшки ходят в старшую группу. Гришутка ходит в ясли. Переходим сюда с большим удовольствием. Ждали открытия, потому что здесь сад с большими возможностями. Здесь и бассейн будет, и инфраструктура: интерактивные залы, комнаты, изостудия. В общем, будут проводиться разнообразные занятия. А мне, как многодетной маме, очень тяжело возить детей куда-то на дополнительные занятия".

Мария Шиндюк, заведующая детским садом № 592 Минска:

"Мы открыли группу деток от года до двух. Она уже функционирует. Кто-то из детей привыкает, кто-то уже ходит. Открыли детский патриотический клуб "Орлята". Это тенденция нашего района. Мы ее подхватили и дальше будем ее продолжать".

Детский сад рассчитан на 12 групп. Также есть специальная - для детей с тяжелыми нарушениями речи. Здесь с малышами будут работать логопеды, дефектологи, психологи. Интегрированные группы позволят детям с особенностями развития общаться со сверстниками, учиться вместе играть.

Андрей Стригельский, зампредседателя Мингорисполкома:

"Это развивающийся микрорайон с активной застройкой, поэтому задача городских властей, заключается в том, чтобы социальная инфраструктура не отставала от строительства жилья. Этот год тоже не исключение. Первый объект в этом году - дошкольное учреждение, которое появилось здесь и которое мы сегодня открываем. Впереди у нас ещн ряд объектов, которые строятся для наших граждан".