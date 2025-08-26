Новый дом: 197 общежитий Беларуси примут почти 80 тыс. студентов

На этой неделе для белорусских студенческих общежитий по всей стране горячая пора. Они уже вовсю принимают своих первых жильцов.

Всего в 2025 году 197 общежитий примут у себя почти 80 тыс. студентов, из них более половины первокурсники. Больше всего мест выделено в Минске.

В новое общежитие № 19, что находится на Борисовском тракте, готовы заселить 1030 человек. Здесь будут проживать студенты БНТУ и БГТУ. В распоряжении ребят находится спортивная зона с залами для аэробики и тренажеркой. Также есть медпункт, конференц-зал, комнаты самоподготовки, прачечная и буфет.

Ольга Гриневич, замначальника студенческого городка БНТУ по воспитательной работе:

"Процесс заселения осуществляется студентами старшего курса. Это наши помощники, которые помогают студентам 1 курса и вновь заселяющимся. Они рассказывают азы правил внутреннего распорядка, правила проживания, помогают им оформить договора найма жилого помещения".

Заселяют своих жильцов и в Белгосмедуниверситете. Всего студгородок вуза примет около 6 тыс. студентов.

Общежитие № 10 БГМУ предлагает студентам все необходимое для учебы, отдыха и развития. Здесь реализован блочный принцип: в каждом блоке, помимо жилых комнат, есть кухня, раздельные санузел и душевая.