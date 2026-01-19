Нового главу Нацагентства по туризму Кирилла Машарского представили коллективу

Развитие туристической отрасли может не только изменить экономику Беларуси, но и в целом облик страны. Об этом заявил первый вице-премьер, представляя коллективу нового главу Национального агентства по туризму. На минувшей неделе эту должность получил Кирилл Машарский (в прошлом замминистра экономики).

На агентство возложены большие надежды - теперь это единый орган, который будет отвечать за развитие туризма. Отрасль должна стать самодостаточным сектором экономики. Ожидается, что вклад туризма в ВВП страны удвоится до 4,5 % к 2030 году. Особый акцент поставлен на развитие инфраструктуры туризма.

Кирилл Машарский, директор Национального агентства по туризму Беларуси:

"Мы планируем решать вопросы размещения и увеличения номерного фонда: это отели, санатории и другие объекты. Работа затронет как крупные объекты, так и мелкие, где еще можно что-то улучшить. Для нас очень важно получить обратную связь от бизнеса, который работает в этой сфере, выстроить тесное взаимодействие, чтобы предприниматели сами указывали нам, где еще необходимо подправить регуляторику".