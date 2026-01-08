Новую школу на 1020 мест открыли в "Минск-Мире"

"Район развивается комплексно. Мы видим это на примере предыдущих лет, когда параллельно с первыми домами вводились в эксплуатацию дошкольные учреждения, затем две средние школы. Теперь появилась и третья школа, что стало возможным благодаря выполнению обязательств инвестора. Это свидетельствует о динамичном развитии города. И что самое главное - забота о наших детях".