Новые указы о строительстве жилья в Беларуси - что изменилось для граждан и застройщиков

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/152cb07d-b458-49cc-a520-f993d0cc63f1/conversions/6e6b5a1d-fea2-445b-9871-38b60e04afaa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/152cb07d-b458-49cc-a520-f993d0cc63f1/conversions/6e6b5a1d-fea2-445b-9871-38b60e04afaa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/152cb07d-b458-49cc-a520-f993d0cc63f1/conversions/6e6b5a1d-fea2-445b-9871-38b60e04afaa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/152cb07d-b458-49cc-a520-f993d0cc63f1/conversions/6e6b5a1d-fea2-445b-9871-38b60e04afaa-xl-___webp_1920.webp 1920w

В начале лета в Беларуси вступили в силу новые нормативные документы - указы №94 и №95, которые вносят изменения в сферу жилищного строительства и государственной поддержки граждан.

О ключевых новациях рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Казачок в "Актуальном интервью".

"94-й указ корректирует механизм строительства многоквартирных жилых домов государственными застройщиками по государственному заказу. Теперь участие граждан в долевом строительстве исключается, государственные заказчики самостоятельно привлекают льготные кредиты, строят дома и после ввода в эксплуатацию реализуют квартиры гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и имеющим право на приобретение", - рассказал Сергей Казачок.

Теперь квартиры могут приобретать не только граждане с правом на государственную поддержку, но и те, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, за собственные средства. Также государственные организации могут приобретать такие квартиры для предоставления своим работникам.