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Новые указы о строительстве жилья в Беларуси - что изменилось для граждан и застройщиков
В начале лета в Беларуси вступили в силу новые нормативные документы - указы №94 и №95, которые вносят изменения в сферу жилищного строительства и государственной поддержки граждан.
О ключевых новациях рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Казачок в "Актуальном интервью".
"94-й указ корректирует механизм строительства многоквартирных жилых домов государственными застройщиками по государственному заказу. Теперь участие граждан в долевом строительстве исключается, государственные заказчики самостоятельно привлекают льготные кредиты, строят дома и после ввода в эксплуатацию реализуют квартиры гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и имеющим право на приобретение", - рассказал Сергей Казачок.
Теперь квартиры могут приобретать не только граждане с правом на государственную поддержку, но и те, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, за собственные средства. Также государственные организации могут приобретать такие квартиры для предоставления своим работникам.
"95-й указ объединяет все формы государственной поддержки при строительстве жилья. Основные формы поддержки сохранены, в том числе льготное кредитование для строительства одноквартирных домов. Для молодых семей, строящих жилье в населенных пунктах до 20 тыс. человек, расширены возможности использования льготных кредитов - теперь их можно применять и при покупке жилья на вторичном рынке", - подчеркнул Сергей Казачок.