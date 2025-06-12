Новые возможности: в Беларуси стартовал прием документов в 1 класс

12 июня в Беларуси стартовал прием документов в школы. С 2025 года процесс поступления стал более прозрачным и комфортным для родителей.

Одним из ключевых изменений стал пересмотр микрорайонов, закрепленных за образовательными учреждениями. Это позволило обеспечить равномерное распределение учащихся. Также на каждом сайте учреждения образования доступен раздел "Организация приема в первые классы". Здесь родители смогут найти ответы на все интересующие вопросы.

Александр Кадлубай, замминистра образования:

"Учреждения каждодневно обновляют цифры - сколько подано заявлений по микрорайону в первые классы, какая контрольная цифра приема и сколько поданных заявлений на свободные места. Анализируя эту информацию, родитель может видеть конкретные шансы, будет ли ребенок учиться в этом учреждении или нет, если он определил, повторюсь, не по своему району".