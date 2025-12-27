О невыигрышной ситуации в немецком автопроме на фоне китайского прогресса - в "Таблице Менделевой"

В глубоком кризисе оказалась немецкая автомобильная отрасль. Производственные мощности сокращаются, а доверие общества стремительно тает. Локомотив экономики больше не тянет состав - он сам нуждается в спасении. Вдвое сократилась прибыль у Mercedes, чуть лучше держится BMW. Подробности в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

Немецкий автопром едет на ручнике, а прибыль ушла в занос. Заводы закрываются, доверие граждан падает, конкуренты обгоняют. Европа хотела зеленого будущего, но получила красный сигнал тревоги.

Отчетность ведущих автопроизводителей Германии за третий квартал показывает, что отрасль переживает один из самых тяжелых периодов со времен мирового финансового кризиса.

Фабио де Мази, депутат Европейского парламента:

"Мы третья по величине экономика в мире, но мы переживаем самый глубокий кризис и рецессию в послевоенной истории Федеративной Республики Германия. За последние три года мы показали худшие экономические показатели среди всех промышленно развитых стран. И это неудивительно, если посмотреть на решения, принятые коалицией "светофора", а теперь и Фридрихом Мерцем".

Это не просто статистика. Это диагноз: немецкий автопром больше не является локомотивом экономики. Совокупная операционная прибыль Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz рухнула почти на 76 %, оставив в кассе лишь 1,7 млрд евро - это минимум со времен кризисного 2009-го. Ни одна другая ведущая автомобильная держава не показала столь слабых финансовых результатов.

Томас Элиг, председатель производственного совета завода Volkswagen:

"Давайте посмотрим на новых конкурентов на рынке, которые сейчас появляются в условиях стагнирующего рынка, потому что роста в Европе я лично сейчас не вижу. Будут создаваться серьезные трудности европейской автомобильной промышленности".

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen впервые за свою историю закрывает завод на территории Германии. Событие историческое. Почти 90 лет концерн держал производство внутри страны, считая это делом престижа. Теперь же экономическая реальность заставила отказаться от символов.

FT: "Закрытие производственной линии завода происходит на фоне проблем с денежным потоком крупнейшего европейского автопроизводителя из-за слабых продаж в Китае и спроса в Европе, а также американских тарифов, влияющих на продажи в Америке".

На глобальной трассе автопрома немецкие болиды явно сбавили скорость. Китайские компании вырвались вперед, заняв первые позиции. Они предлагают рынку то, что Германия пока не может: массовые электромобили по цене, доступной среднему потребителю.

Вопке Хокстра, европейский комиссар по климату:

"Позвольте мне также обрисовать ситуацию и представить вам наше предложение, уделяя, конечно же, особое внимание пересмотру стандартов по выбросам CO2. Главное здесь то, что мы находимся в разгаре действительно масштабного перехода, трансформации, если хотите. И в этой трансформации Китай серьезно конкурирует в ключевых технологиях, включая электромобили и аккумуляторы, в то время как США продолжают опережать нас по производительности и инновациям, по крайней мере, в ряде секторов. Наш подход будет по-прежнему заключаться в обеспечении того, чтобы сочетание климатической конкурентоспособности и независимости было выигрышным, но давайте также признаем, что не все так просто".