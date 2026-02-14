О проверке боеспособности ВС как факторе сдерживания - в проекте "Диспозиция"

Весьма кстати военная сессия вписалась и в военно-политическую обстановку в регионе. О проверке как тесте обороноспособности и факторе сдерживания - в проекте "Диспозиция".

Еще не было таких проверок армии. Войска сейчас испытываются по поручению Президента и параллельно - по планам Министерства обороны и Генштаба. При этом военные организмы тестируются в разных масштабах и форматах. Где-то ограничиваются ревизией техники, а могут привести в высшие степени боевой готовности в один день подразделения сразу трех соединений, что произошло на уходящей неделе. Что сразу бросается в глаза, так это отсутствие у военных и даже запасников какой-либо суеты или ажиотажа. Я бы даже сказал - отсутствие удивления.

Поступила задача или пришла повестка - и просто включаются постоянно смазывающиеся механизмы усиления обороны. Все четко распределяются по своим местам и разжимают пружину защиты страны. Быть может, это тоже смысл подобных испытаний, то есть цель - превратить проверки с элементом внезапности в рядовую практику, где неожиданность останется лишь параметром начала экзамена, а все остальное будет ожидаемо эффективным.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

"Если мы раньше вручали распоряжение и проверяли последовательно одну, другую воинские части, то в настоящий момент распоряжения Президента вручаются ряду воинских частей Западного оперативного командования, Северо-западного оперативного командования, нескольким воинским частям и соединениям сил специальных операций. То есть масштаб проверки сегодня значительно выше и, в принципе, привязан к реальным условиям, так как будет в реальной обстановке".

Нынешние проверки оказались весьма кстати интегрированы в военно-политический контекст. Не помешает ведь продемонстрировать готовность отстоять республику, когда НАТО буквально штормит у рубежей Беларуси. Не помню такого времени, когда ключевыми с западной от нас стороны были гроздья новостей цвета хаки.

Вот неугомонная Литва. Больше чем проблем в экономике у Вильнюса разве только радостных известий по поводу, к примеру, закупки противопехотных мин. 812 млн евро на эти нужды планируют вынуть у налогоплательщиков. А до этого республика вышла из Оттавской конвенции, ограничивающей лимиты этих боезарядов. Покинули Оттавский клуб уже Эстония, Латвия, Финляндия. Варшава это сделает, полагаю, в ближайшей перспективе.

В Польше, кстати, конфуз вышел. Как оказалось, пойти служить в одну из новых дивизий с 2023 года удалось уговорить только 151-го (оцените точность цифры) солдата. Это при амбиции-то Варшавы увеличить в пару раз численность войска. Сам министр обороны ситуацией озаботился: непонятно, кстати, зачем предав огласке оглушительный провал. Который планируют ликвидировать вербальной мишурой под названием резерв. Якобы вот мужчины, которые не хотят служить, они все равно - в резерве по определению, и будут проходить подготовку 8 дней в году.

Безопасность - это когда не надо уговаривать защищать семью и Родину. Безопасность - это когда в строй становятся с желанием, как белорусские военнообязанные в дни проверки.

Евгений Шелест, военнообязанный:

"Настроение соответствует погоде, мороз бодрит. Все мужчины настоящие, они такие должны быть. Родину защищать все-таки надо. Сидеть дома и думать, что кто-то где-то защитит. Надо самому участвовать, знать и не дай бог, если где-то что-то и случится, чтобы мы могли встать и защитить. Как говорит наш Президент, Родина должна быть в хороших, надежных руках, защищена. Все, что создавалось им и всеми нами, надо охранять и беречь для дальнейших поколений".

Александр Овсяник, военнообязанный:

"Отношение было сразу положительное, потому что считаю, что каждый военнообязанный должен через какое-то время восполнять свои знания в сфере военного дела. Сомнений не было никаких. Квалифицированных инструкторов дали, которые нас обучают азам, каждый в своей сфере. Это очень большой плюс, потому что сами мы знаем, какая обстановка сейчас в мире. Каждый гражданин Республики Беларусь должен быть готов встать на защиту своей Родины".