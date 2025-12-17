3.68 BYN
Областной новогодний бал для одаренной молодежи прошел в Могилеве
Автор:Редакция news.by
Праздничный хоровод самой доброй и волшебной акции "Наши дети" становится все шире. В этот раз поздравления и подарки принимали лучшие учащиеся и студенты Могилевского региона.
Они достигли особых успехов в учебе, творчестве и спорте, а теперь стали участниками новогоднего бала. По традиции его принимал Дворец культуры области.
Благотворительная акция "Наши дети" продолжится до середины января, за это время успеет всем подарить праздничное настроение, обещают организаторы.