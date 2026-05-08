Общенациональная минута молчания пройдет в Беларуси 9 мая в 12:00

Никто не забыт, ничто не забыто!

9 мая в 12:00 по всей Беларуси пройдет общенациональная минута молчания в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Звуки метронома и реквием прозвучат на национальных телеканалах, в общественных местах и на улицах, а также на YouTube-канале NEWS.BY и в Telegram-канале.

Где бы вы ни находились - на работе, дома, в дороге или на улице - остановитесь на минуту, чтобы вспомнить всех, кому мы обязаны жизнью.

Великая Отечественная войнаБеларусьобщенациональная минута молчания