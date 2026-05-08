3.78 BYN
2.82 BYN
3.32 BYN
Общенациональная минута молчания пройдет в Беларуси 9 мая в 12:00
Автор:Редакция news.by
- Важно
Общенациональная минута молчания пройдет в Беларуси 9 мая в 12:00news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a45083f5-f006-49e1-a276-8f7605d36d03/conversions/f8152e94-cfaf-4c08-8f6e-073ea25a9b2f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a45083f5-f006-49e1-a276-8f7605d36d03/conversions/f8152e94-cfaf-4c08-8f6e-073ea25a9b2f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a45083f5-f006-49e1-a276-8f7605d36d03/conversions/f8152e94-cfaf-4c08-8f6e-073ea25a9b2f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a45083f5-f006-49e1-a276-8f7605d36d03/conversions/f8152e94-cfaf-4c08-8f6e-073ea25a9b2f-xl-___webp_1920.webp 1920w
Никто не забыт, ничто не забыто!
9 мая в 12:00 по всей Беларуси пройдет общенациональная минута молчания в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Звуки метронома и реквием прозвучат на национальных телеканалах, в общественных местах и на улицах, а также на YouTube-канале NEWS.BY и в Telegram-канале.
Где бы вы ни находились - на работе, дома, в дороге или на улице - остановитесь на минуту, чтобы вспомнить всех, кому мы обязаны жизнью.