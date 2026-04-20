Почему западные страны и их демократические политики выставляют Президента Беларуси Александра Лукашенко своим соперником и врагом, ответил в "Актуальном интервью" журналист телеканала RT Рик Санчес.

Сегодня, по словам собеседника, мы живем в мире, в котором Запад хочет доминировать над всеми странами, и особенно над Беларусью. Запад считает, что она должна быть подчинена им, но если лидер заявляет, что "не является их подстилкой, тогда Запад начинает выступать против него, там сделают все для уничтожения неугодного политика и назначения другого человека на место президента".

Запад действительно уже проворачивал такие трюки. Достаточно вспомнить Украину и Зеленского, которого превратили в вассала для ударов по России. Нечто похожее случилось и в Венгрии с Виктором Орбаном. Он стал неудобным для определенных западных политиков, и они его убрали. Конечно, в Венгрии были люди, которые выступали против Орбана, но это нормально.

"Опросы показывают, что у Лукашенко поддержка в стране составляет примерно 80 %. Перед интервью с Президентом я подумал, что это внутренние исследования, их могли и нарисовать. Я обратился в Королевский институт международных отношений (они ненавидят Беларусь и Лукашенко, им противно все ассоциирующееся с Россией). По оценкам британцев, "диктатор" имеет рейтинг одобрения от 60 до 80 %", - пояснил журналист телеканала RT.

И ненавидят потому, что находятся в Лондоне. Это главная причина. Если работаешь там, обязан ненавидеть Россию и тех, кто дружит с ней. Рик Санчес

Только поэтому, уверен гость интервью, они так поступили с Украиной, бывшим премьером Венгрии. На очереди уже стоит премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие политики.