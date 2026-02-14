"Одно окно" сокращает количество документов более чем для сотни административных процедур

Важный шаг в интересах людей. Вступил в силу указ Президента, который сокращает количество документов более чем по сотне административных процедур.

По многим случаям теперь не нужно подтверждать оплату, данные будут подтягиваться из ЕРИП автоматически. Также автоматически будут взаимодействовать между собой госорганы.

По всей стране работает 158 служб "Одно окно" (ровно по количеству административных единиц). Спрос на услуги всегда большой, но посетители довольны. Даже в Смолевичах, где качество жизни должно ничем не уступать столичному.

"Одно окно" - это единый диспетчер всех административных процедур. Все, что нужно от человека, - заявка, дальше профильные специалисты сами разберутся. Но это только один из инструментов, который доступен гражданам. Коммуникация между госорганами и людьми постоянно совершенствуется. Важный шаг - как раз указ Президента № 5.

Указ для людей: текущие вопросы - без лишней волокиты

Изменения, конечно, положительные затронули практически все сферы нашей жизни: социальные услуги, регистрация жилья, автомобиля, медицинское обслуживание. Даже открыть свое дело стало проще. Много касается дел семейных. Отправить ребенка оздоровиться за счет бюджета - для этого родителям не нужно брать дополнительных справок.

Александр Цай, замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения

Александр Цай, замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения: "Мы проработали порядок. Нам в Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению будут предоставляться сведения. И предоставляются сведения от санаторно-курортных и оздоровительных организаций, в которых прошли лечение и оздоровление дети, от воспитательных, оздоровительных, спортивных лагерей, их организаторов. Эти все данные аккумулируются. На сегодняшний день уже не нужно будет гражданам предоставлять эти данные".

В любой точке страны взять выписку из регистрационной книги

Или вот еще пример: взять выписку из регистрационной книги о правах на недвижимость. Если дом или дача располагались в сотнях километров от столицы, это было настоящей проблемой. Ключевое - было. Этот вопрос уже в прошлом.

Анна Сангдель, замначальника управления Государственного комитета по имуществу Беларуси

Анна Сангдель, замначальника управления Государственного комитета по имуществу Беларуси: "Указом уточняется возможность получения выписки в любую организацию по государственной регистрации, не привязываясь к месту нахождения объекта недвижимого имущества. По месту нахождения недвижимого имущества такая выписка будет выдаваться только со специальной отметкой для нотариального удостоверения сделки. Т.е., если вы находитесь в Минске и вам необходима выписка из регистрационной книги на объект недвижимого имущества, расположенный, например, в Гомеле, то вы можете в Минск обратиться и получить такую выписку на объект недвижимого имущества, расположенный в Гомеле".

"Е-Паслуга": более 850 процедур и электронных услуг

Главные тренды, которые прослеживаются в указе, - упрощение и цифровизация. Этот случай, когда технологии реально упрощают жизнь людям, а денежные инвестиции себя полностью окупают. Кстати, многие процедуры доступны онлайн. Достаточно установить на мобильный телефон приложение "Е-Паслуга".

Егор Воронов, начальник управления Национального центра электронных услуг

Егор Воронов, начальник управления Национального центра электронных услуг: "Для того чтобы попасть в личный кабинет гражданина, вам необходимо, чтобы у вас было установлено приложение "Е-Паслуга", и вы были обладателем ID-карты. Переложив ID-карту к тыльной стороне смартфона и введя ПИН-код, вы с легкостью попадете в свой личный кабинет, где сможете заказать любую из административных процедур, переведенных в электронную форму".

Качество жизни: экономия времени, сил и ресурсов