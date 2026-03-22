Охотники за топливом - в Беларусь увеличился поток машин из Литвы за дешевым дизелем и бензином

С каждым днем европейцам обходится все дороже заправка автомобиля. Равно как и коммунальные платежи - взлетают вверх который год кряду. Простые люди из Прибалтики - Литвы, Латвии и Польши - негодуют: цены на топливо растут, а вот зарплаты не спешат. Хотя за счастье сегодня и вовсе не потерять работу. Как быть? В энергокризисе, поглотившем Евросоюз, водители "выживают" как могут.

Кто-то задумывается о смене автомобиля на максимально экономичный. Большинство же едет в нашу страну. Топливный туризм набирает обороты.

Пункт пропуска "Бенякони" Лидского пограничного отряда. Четверг, будний день. Время - 9 утра. Очередь машин на литовских номерах, следующих в Беларусь. И это даже не час пик. Но машин меньше не становится. Сегодня в нашу республику литовцы едут по разным причинам, одна из актуальных - топливный туризм.

С пяти утра на белорусско-литовской границе многолюдно. Очереди сохраняются на протяжении часов! Пограничники фиксируют: по сравнению с первой неделей февраля, на границе Беларуси и Литвы поток литовских автомобилей на въезд увеличился на 66 %! Количество же литовцев, въезжающих в Беларусь, и вовсе выросло на все 121! Неудивительно: простые люди ищут выход из топливного кризиса, который накрыл Евросоюз.

"Дизель - 2 евро, по-моему, стоит за литр в среднем. За бак где-то 110 евро получается. Конечно, бьет людям по карману, кто там живет, в каких-то маленьких городах или селах, у них там зарплаты, конечно, меньше".

70-летний водитель признается, что приехал заправиться, потому что очень подорожало топливо.

"2 евро. Было евро 1.50, 1.40 евро. В последнее время подорожало, связано с ситуацией в Иране", - предполагает другой водитель.

Многие из "топливных туристов" - жители приграничья. Путь длиною в 50, а где-то и в 200 км (едут к нам и из Вильнюса), для литовцев сегодня не проблема, скорее, напротив - зеленый свет в решении топливного вопроса.

"У меня и в Минске, и в Гродно, Беняконях - много родственников, заезжаю к родственникам и заодно топлива возьму", - рассказал мужчина.

"Больше чем наполовину дешевле, из-за этого начал последние дни ездить в Беларусь, заправиться", - сказал другой мужчина. - Со всеми выплатами получается где-то по одному евро, у нас на сегодняшний день топливо стоит 2.10 евро. Я езжу сейчас, взял на 5 дней страховку, вот этих, пока в отпуске, 5 дней поезжу, потом уже приостановлюсь, когда выезжу топливо, опять вернусь. Уже машин больше на границе, сейчас поехали массово, и к выходным будет ажиотаж".

Топливный кризис показательно ударил по странам Балтии. Цены на автозаправках растут как на дрожжах. Только в Литве они обновляются по восемь раз в сутки - каждые три часа! Как вам такая энергонезависимость?

"Я выезжаю на работу - одна цена, вечером приезжаю - смотрю: цент разницы", - рассказал водитель из Литвы.

А что у нас? Цены на топливо в Беларуси не менялись с 3 мая 2025 года. Сейчас они составляют: 2 рубля и 60 копеек - за дизельное топливо и 95-й бензин. 92-й - на 10 копеек дешевле, за литр придется заплатить 2 рубля и 50 копеек.

Цены на топливо в Беларуси:

1 л (значок канистры) ДТ - 2 руб. 60 коп.

1 л (значок канистры) АИ-95 - 2 руб. 60 коп.

1 л (значок канистры) АИ-92 - 2 руб. 50 коп.

Выгода - на лицо! Для европейцев литр дизеля и того же 95-го - на белорусской заправке обойдется всего в 75 евроцентов.

Станислав Клинцевич, мастер автозаправочных станций ОАО "Лиданефтепродукт":

"В сутки у нас проходит около 300 машин, и процентов 80 % из этих 300 машин - иностранные граждане. Дело в том, что мы расположены в сельской местности на трассе, и наши основные потребители - это те, кто пересекает границу".

Обеспечение энергетической и топливной безопасности - для Беларуси вопросы приоритетные. На автодорогах республики сегодня действуют 423 автозаправочные станции. А производственные мощности наших нефтеперерабатывающих заводов в полной мере закрывают потребности внутреннего рынка.

Андрей Бирук, директор ОАО "Лиданефтепродукт":

"У нас все стабильно, и, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию у наших соседей, наши АЗС работают в штатном режиме, запасов топлива - достаточно для удовлетворения потребительского спроса, мы рады каждому клиенту независимо от того, из какой страны он прибыл, и нацелены на предоставление качественного сервиса и востребованного продукта. Основная наша задача - обеспечить бесперебойную работу автозаправочного комплекса".

Доступность топлива в Беларуси для европейцев в сегодняшних реалиях энергетического кризиса - свет среди тоннеля, люди готовы преодолевать километры. Вопрос экономии стоит остро. Поэтому наш безвиз здесь так кстати. Возможность сэкономить домашний бюджет простые люди не упускают.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

"С начала года через наземные пункты пропуска в нашу страну въехало свыше 31 тыс. иностранцев из 38 европейских государств. Большинство из них - более 26 тыс. путешественников - гости из соседней Литвы, Латвии и Польши. За прошедший 2025 год в нашей стране побывало более 184 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Всего за время действия безвизового режима Беларусь посетили свыше 1 млн. 289 тыс. иностранцев и этот показатель продолжает увеличиваться".

В Беларусь ездили и продолжают приезжать: к родственникам, за медицинскими услугами и, конечно, за покупками. Качество белорусских товаров и продуктов в рекламе не нуждается. Правда, по ту сторону границы считают иначе.

Вероятно, топливо, - последнее, что литовцы могут приобрести в нашей стране.

"Нельзя везти ничего, вообще ничего, - рассказал водитель. По его словам, проверяют на границе и не пропускают ничего. - Я ничего не беру, вот пустая машина. Ничего не привезешь, ни сигарет, ничего, только топливо".

"Раньше можно было пачку сигарет ввезти, сейчас строго очень. Люди уже знают это. Не рискуют. Можно так залететь, что…", - недоговорил и многозначительно посмотрел мужчина.

Разумный расчет и холодная голова. Единственное, на что сегодня приходится полагаться литовцам.