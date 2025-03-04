Около 10 тыс. пенсионеров вернулись на рынок труда после отмены ограничений по пенсиям, сообщила журналистам начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси Елена Гоморова, сообщает БЕЛТА.

Говоря о первых результатах реализации указа № 402, Елена Гоморова сообщила, что на рынок труда в январе, как показал анализ, дополнительно вышли 2,6 тыс. пенсионеров с индивидуальным коэффициентом, который сложился при расчете пенсии, свыше 1,3. В целом на рынок труда пришли порядка 10 тыс. пенсионеров.

Начальник главного управления отметила, что с 1 января 2025 года сняты ограничения по выплате пенсий пенсионерам, у которых индивидуальный коэффициент свыше 1,3. Пенсия им выплачивается в полном объеме. До принятия указа № 402 правила были таковы: работающий пенсионер получал заработную плату и пенсию; если у него индивидуальный коэффициент был свыше 1,3, то пенсию он получал в урезанном формате.