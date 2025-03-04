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Около 10 тыс. пенсионеров вернулись на рынок труда после отмены ограничений по пенсиям
Около 10 тыс. пенсионеров вернулись на рынок труда после отмены ограничений по пенсиям, сообщила журналистам начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси Елена Гоморова, сообщает БЕЛТА.
Говоря о первых результатах реализации указа № 402, Елена Гоморова сообщила, что на рынок труда в январе, как показал анализ, дополнительно вышли 2,6 тыс. пенсионеров с индивидуальным коэффициентом, который сложился при расчете пенсии, свыше 1,3. В целом на рынок труда пришли порядка 10 тыс. пенсионеров.
Начальник главного управления отметила, что с 1 января 2025 года сняты ограничения по выплате пенсий пенсионерам, у которых индивидуальный коэффициент свыше 1,3. Пенсия им выплачивается в полном объеме. До принятия указа № 402 правила были таковы: работающий пенсионер получал заработную плату и пенсию; если у него индивидуальный коэффициент был свыше 1,3, то пенсию он получал в урезанном формате.
"Охват - 110 тыс. пенсионеров, которым пенсии пересчитали с 1 января 2025 года. Размер добавки у каждого свой, в зависимости от продолжительности стажа и заработной платы. Максимальная добавка - 500 белорусских рублей", - сказала Елена Гоморова.