Около 350 тыс. жителей Брестчины принимают участие в республиканском субботнике

18 апреля главной рабочей площадкой Брестчины стал Республиканский центр патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости.

Руководство региона и города, местные жители выравнивают участки, очищают грунт от строительного мусора. Это часть большой работы по подготовке территории к благоустройству.

Напомним, Республиканский патриотический центр начали строить в 2024 году. На данный момент уже полностью завершены две очереди: спальный корпус, 2 учебных корпуса, столовая, спортивная зона. Сейчас возводится еще один спальный корпус. Прорабатывается и четвертая очередь. Строительные работы намечены на 2027 год.

Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:

"Вся территория охвачена работами по подготовке и уборке. Та работа, которая ведется по раскорчевке и удалению инвазивной поросли, она необходима сегодня. Ведь то великолепие Брестской крепости, которое было утрачено, приобретает "второе дыхание". То восприятие Брестской крепости, и то величие, которые были, сегодня возвращаются".