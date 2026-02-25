Около 5 млн рублей вернули белорусам, пострадавшим от кибермошенничества

Без малого 5 млн рублей, украденных мошенниками, вернули белорусам в 2025 году. Этого удалось достичь благодаря выстроенной в стране системе защиты цифровой среды и возможности приостанавливать подозрительные транзакции (таких было около 3 тыс.). Об этом рассказали накануне во время пресс-конференции в Минске, посвященной киберпреступлениям.

С июля для банков станет обязательным использование новых стандартов для защиты клиентов от мошенников - антифрод-систему и цифровой отпечаток. Как было отмечено, оба стандарта в стране уже применяются, однако теперь требования к банкам унифицируются.

Дмитрий Курило news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d2014a2-44d6-49e6-8f08-968ac9edf671/conversions/57a2d141-7117-49f8-b578-ab53959fcad5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d2014a2-44d6-49e6-8f08-968ac9edf671/conversions/57a2d141-7117-49f8-b578-ab53959fcad5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d2014a2-44d6-49e6-8f08-968ac9edf671/conversions/57a2d141-7117-49f8-b578-ab53959fcad5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d2014a2-44d6-49e6-8f08-968ac9edf671/conversions/57a2d141-7117-49f8-b578-ab53959fcad5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Курило, замначальника управления защиты информации Национального банка Беларуси:

"С мая наблюдалось очень широкое распространение обналичиваемых денежных средств по бесконтакту (NFC либо токенизация банковских платежных карт). Следующее снятие происходило либо в Республике Беларусь, либо за рубежом. Эту проблему мы успешно побороли. Мы модернизируем свою автоматизированность в обработке инцидентов, общаемся с банками и правоохранительными органами. Поэтому идет снижение на 6 % по количеству киберпреступлений".

Максим Сенив news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72505280-16b9-4b1a-a3c3-2fdbb048300c/conversions/0d17feca-6e04-4af9-8a14-8f85fd4b0180-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72505280-16b9-4b1a-a3c3-2fdbb048300c/conversions/0d17feca-6e04-4af9-8a14-8f85fd4b0180-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72505280-16b9-4b1a-a3c3-2fdbb048300c/conversions/0d17feca-6e04-4af9-8a14-8f85fd4b0180-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72505280-16b9-4b1a-a3c3-2fdbb048300c/conversions/0d17feca-6e04-4af9-8a14-8f85fd4b0180-xl-___webp_1920.webp 1920w

Максим Сенив, старший прокурор управления Генпрокуратуры Беларуси по надзору за процессуальной деятельностью Следственного комитета:

"Уже реализуется механизм возврата потерпевшим денежных средств. Изменения были внесены также в статью 199 Уголовно-процессуального кодекса, которая расширила перечень должностных лиц, имеющих право принимать решение о прекращении функционированного доступа к интернет-ресурсам, а также о прекращении услуг электросвязи".