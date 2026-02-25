3.73 BYN
Около 5 млн рублей вернули белорусам, пострадавшим от кибермошенничества
Без малого 5 млн рублей, украденных мошенниками, вернули белорусам в 2025 году. Этого удалось достичь благодаря выстроенной в стране системе защиты цифровой среды и возможности приостанавливать подозрительные транзакции (таких было около 3 тыс.). Об этом рассказали накануне во время пресс-конференции в Минске, посвященной киберпреступлениям.
С июля для банков станет обязательным использование новых стандартов для защиты клиентов от мошенников - антифрод-систему и цифровой отпечаток. Как было отмечено, оба стандарта в стране уже применяются, однако теперь требования к банкам унифицируются.
Дмитрий Курило, замначальника управления защиты информации Национального банка Беларуси:
"С мая наблюдалось очень широкое распространение обналичиваемых денежных средств по бесконтакту (NFC либо токенизация банковских платежных карт). Следующее снятие происходило либо в Республике Беларусь, либо за рубежом. Эту проблему мы успешно побороли. Мы модернизируем свою автоматизированность в обработке инцидентов, общаемся с банками и правоохранительными органами. Поэтому идет снижение на 6 % по количеству киберпреступлений".
Максим Сенив, старший прокурор управления Генпрокуратуры Беларуси по надзору за процессуальной деятельностью Следственного комитета:
"Уже реализуется механизм возврата потерпевшим денежных средств. Изменения были внесены также в статью 199 Уголовно-процессуального кодекса, которая расширила перечень должностных лиц, имеющих право принимать решение о прекращении функционированного доступа к интернет-ресурсам, а также о прекращении услуг электросвязи".
Больше трети совершаемых в стране преступлений - с приставкой "кибер". По прогнозам специалистов, их количество будет увеличиваться. В первую очередь, злоумышленники пользуются доверием людей и нехваткой бдительности.