3.72 BYN
2.91 BYN
3.37 BYN
Ольга Шпилевская: ВНС - это народное вече, где обсуждаются стратегические документы
Одним из основных вопросов на ВНС станет Программа социально-экономического развития на ближайшую пятилетку.
"ВНС - это конституционный орган, народный орган, потому что там представлены абсолютно все слои общества. Там есть и законодательная ветвь, и исполнительная, и люди, которые работают на местах, и гражданское общество представлено очень широко. На общее обсуждение всего народа должны выноситься именно стратегические документы, которые ложатся в основу развития общества и носят стратегическое направление. Концепция национальной безопасности, которая была принята в прошлый раз, в этот раз это очередной документ Программы социально-экономического развития", - отметила директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.
"Сейчас проводятся обсуждения с делегатами в каждой области, чтобы все вопросы были аккумулированы, а впоследствии заданы, чтобы это было правильное собрание, а не народный базар. Это все-таки народное собрание, где должны обсуждаться стратегические документы, направленные на развитие страны", - подчеркнула председатель Белорусского союза женщин.