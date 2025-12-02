Ольга Шпилевская: ВНС - это народное вече, где обсуждаются стратегические документы

"ВНС - это конституционный орган, народный орган, потому что там представлены абсолютно все слои общества. Там есть и законодательная ветвь, и исполнительная, и люди, которые работают на местах, и гражданское общество представлено очень широко. На общее обсуждение всего народа должны выноситься именно стратегические документы, которые ложатся в основу развития общества и носят стратегическое направление. Концепция национальной безопасности, которая была принята в прошлый раз, в этот раз это очередной документ Программы социально-экономического развития", - отметила директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.