Они читают тайны земли: День геолога отмечают в Беларуси

Недра белорусской земли - настоящая кладовая. И те, кто умеет читать ее тайны, 5 апреля принимают поздравления. Профессиональный праздник отмечают геологи Беларуси. Именно их усилиями создана сырьевая база для производства удобрений, стройматериалов и стекла, а нефтепереработка и энергетика обеспечены топливом. Всего в стране открыто более 50 видов полезных ископаемых.

Они осваивают подземные горизонты, расширяют сырьевую базу и внедряют инновации. Работа современных геологов - фундамент ресурсной безопасности Беларуси. Вооружившись передовыми методами и сверхточными приборами, специалисты извлекают из недр максимум пользы для экономики и жителей нашей страны.

Обеспечить промышленность востребованным сырьем - приоритет отрасли. По итогам 2025 года добыча углеводородов составила около 2 млн тонн. Уверенный рост и в сегменте строительных материалов: песка и супесчаного грунта для производства цемента добыто более 570 тыс. тонн. Увеличились объемы извлечения каменной соли, доломита и мергельно-меловых пород. Растут и запасы формовочных песков - сырья для литейного производства.

Василий Колб, заместитель гендиректора НПЦ по геологии



Василий Колб, заместитель гендиректора НПЦ по геологии: "Наше минеральное сырье востребовано нашими предприятиями, заводами, и мы сейчас меньше обращаем внимания на импортное сырье, то, что и говорит всегда Президент Республики Беларусь - использовать больше местные полезные ископаемые. Также отмечается и рост уровня добычи торфа".

Особое внимание главному ресурсу республики - подземным водам. По объемам они превосходят все остальные ископаемые вместе взятые. Потенциал недр - более 43 млн кубометров воды в сутки. Такие запасы гарантируют каждому жителю высокую обеспеченность чистой питьевой водой.

В своей работе особый акцент геологи делают на региональном изучении недр. Сегодня под пристальным взглядом специалистов, к примеру, север страны - Витебская область. Задача, поставленная главой государства, куда шире - увеличить объемы геологоразведочных работ. Это позволит не только пополнить имеющиеся запасы нефти, но и открывать новые месторождения.

Олег Мох, ведущий геолог отдела Белорусского государственного геологического центра

Олег Мох, ведущий геолог отдела Белорусского государственного геологического центра: "В течение многих лет отработаны методики, которые позволяют открыть и более погруженные месторождения. У нас есть выявленные месторождения, которые залегают на глубине и 700 метров. Целый комплекс методов используется. Это в основном геофизические дистанционные методы. Составляются карты полей: гравитационного поля, магнитного поля".