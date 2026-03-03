Операторы связи поддержат белорусов на Ближнем Востоке

"Все три оператора сотовой подвижной электросвязи Республики Беларусь откликнулись на нашу инициативу и ввели особые условия для абонентов, которые находятся в странах Ближнего Востока. Это включает в себя либо бесплатные звонки, либо бесплатный интернет в роуминге на определенное количество и определенное время. У каждого оператора эти условия разные. И по нашей информации, каждый абонент, который находится в этом регионе, уже получил смс-ку с соответствующим предложением. Я полагаю, что эта мера позволит нашим гражданам оставаться на связи с родными и с туристическими организациями, которые будут организовывать их возвращение домой".