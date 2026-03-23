Опыт Вооруженных Сил РФ учтен: в Беларуси продолжаются учения Западного оперативного командования
Учения с войсками Западного оперативного командования продолжаются. Особенностями маневров поделился начальник штаба: войска вышли, заняли свои районы боевого предназначения, приступили к инженерному оборудованию и созданию соответствующих систем огня и боевого порядка в своих районах ответственности.
Александр Лавренов, начальник штаба - первый замкомандующего войсками Западного оперативного командования ВС Беларуси:
"Можно однозначно отметить то, что тот опыт, который на протяжении уже нескольких лет имеют Вооруженные Силы Российской Федерации, учтен нами при планировании и организации оборонительных операций, а также при ведении боевых действий. Учение носит исключительно оборонительный характер. Армейцы отрабатывают оборону механизированными бригадами, контратакуя, восстанавливая положение по госгранице".
Учения с войсками Западного оперативного командования стартовали 19 марта. Мероприятия развернулись на полигонах в Брестской и Минской областях. Военным поставлена задача: отработать создание оборонительных рубежей и позиций с акцентом на узлы сопротивления и систему заграждений.
Особое внимание уделяется применению беспилотных летательных аппаратов, средствам радиоэлектронной борьбы, контрбатарейной борьбе и стрельбе на предельные дистанции.