Оранжевый уровень опасности - какая погода ждет белорусов 24 марта

Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня в Беларуси из-за сильного ветра. Будут идти дожди, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.