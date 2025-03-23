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Оранжевый уровень опасности - какая погода ждет белорусов 24 марта

Оранжевый уровень опасности - какая погода ждет белорусов 24 марта

Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня в Беларуси из-за сильного ветра. Будут идти дожди, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ветер прогнозируется юго-восточный, южный, во многих районах сильный порывистый (до 15-20 м/с).

Температура воздуха составит 4-10 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 15.

Все эти факторы повышают риск повреждения линий связи и электропередачи, отключения электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, повреждения слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падения деревьев.

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