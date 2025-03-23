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Оранжевый уровень опасности - какая погода ждет белорусов 24 марта
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Оранжевый уровень опасности - какая погода ждет белорусов 24 мартаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1bd2f77-50d9-4dad-bcdb-355cdb19e842/conversions/64dc1ecc-01fb-4149-bd40-39ca5463c6ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1bd2f77-50d9-4dad-bcdb-355cdb19e842/conversions/64dc1ecc-01fb-4149-bd40-39ca5463c6ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1bd2f77-50d9-4dad-bcdb-355cdb19e842/conversions/64dc1ecc-01fb-4149-bd40-39ca5463c6ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1bd2f77-50d9-4dad-bcdb-355cdb19e842/conversions/64dc1ecc-01fb-4149-bd40-39ca5463c6ab-xl-___webp_1920.webp 1920w
Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня в Беларуси из-за сильного ветра. Будут идти дожди, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Ветер прогнозируется юго-восточный, южный, во многих районах сильный порывистый (до 15-20 м/с).
Температура воздуха составит 4-10 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 15.
Все эти факторы повышают риск повреждения линий связи и электропередачи, отключения электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, повреждения слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падения деревьев.