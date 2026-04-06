Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 6 апреля

В Беларуси на 6 апреля объявлен оранжевый уровень опасности. По прогнозам, ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, во второй половине дня возможны дождь и гроза, в некоторых районах ожидается мокрый снег.

Спасатели советуют обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, деревья и различные сооружения повышенного риска. Водителям и пешеходам рекомендуют быть предельно внимательными на дороге.

