Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 6 апреля
Автор:Редакция news.by
В Беларуси на 6 апреля объявлен оранжевый уровень опасности. По прогнозам, ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, во второй половине дня возможны дождь и гроза, в некоторых районах ожидается мокрый снег.
Спасатели советуют обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, деревья и различные сооружения повышенного риска. Водителям и пешеходам рекомендуют быть предельно внимательными на дороге.