Оранжевый уровень опасности: синоптики предупреждают белорусов о сложных погодных условиях

Метель, порывистый ветер и гололед. Синоптики предупреждают белорусов о сложных погодных условиях.



Во многих районах страны сегодня ожидается усиление ветра порывами до 20, по западу местами до 24 метров в секунду. На большей части Беларуси - снег, мокрый снег.



Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 3 до плюс 3 градусов. В Минской области в эти минуты на уборке снега задействовано 125 единиц техники. Коммунальные службы просят водителей не загромождать дороги и дворовые проезды для беспрепятственного ее прохождения.