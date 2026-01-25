Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Оранжевый уровень опасности: циклон "Леони" надвигается на Беларусь

Циклон "Леони" идет в Беларусь: с 26 января осадки в виде ледяного дождя накроют почти всю страну, на севере будет снег и метели. К вечеру синоптики прогнозируют гололед и порывистый ветер.

В Минске снег днем перейдет в дождь, дороги и тротуары покроются льдом, из-за чего станут зонами повышенного риска.

Гололедица ожидается повсеместно, на севере добавится снежный накат. В такую погоду водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными.

Общество

гололедциклонпогода в Беларуси