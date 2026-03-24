Орловский: Польская сторона работает активнее, принимая в сутки около 700-800 грузовиков на въезд
Литовские перевозчики продолжают оформлять документы для того, чтобы забрать транспорт с охраняемых стоянок.
Ситуация стала возможной после того, как Президент Беларуси рассмотрел обращение литовских и польских перевозчиков и принял решение о возможности выезда грузовых транспортных средств с литовской регистрацией с территории Беларуси.
Решено, что выезд литовских фур будет осуществляться через белорусско-литовские участки границы в соответствии с законодательством. В отношении грузовиков с литовской регистрацией, которые фактически принадлежат польским компаниям, будет осуществляться в том числе через белорусско-польский участок границы. Это связано в первую очередь с тем, что польские контрольные службы работают куда быстрее, нежели их коллеги из Литвы. Соответственно, это ускорит выезд транспортных средств с территории Беларуси.
Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси: "Польская сторона работает активнее - в сутки принимает около 700-800 грузовиков на въезд, поэтому и мы постараемся максимальное количество выпустить через белорусско польское направление".
ГТК Беларуси направил Литве предложение по более интенсивной работе пунктов пропуска в период выезда фур. Белорусская сторона готова пропускать столько большегрузов, сколько смогут принять пункты пропуска сопредельных стран.
Всего на охраняемых стоянках находятся 1 900 транспортных средств. Планируется, что все они покинут территорию Беларуси в течение двух недель.