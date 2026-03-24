Орловский: Польская сторона работает активнее, принимая в сутки около 700-800 грузовиков на въезд

Ситуация стала возможной после того, как Президент Беларуси рассмотрел обращение литовских и польских перевозчиков и принял решение о возможности выезда грузовых транспортных средств с литовской регистрацией с территории Беларуси.



Решено, что выезд литовских фур будет осуществляться через белорусско-литовские участки границы в соответствии с законодательством. В отношении грузовиков с литовской регистрацией, которые фактически принадлежат польским компаниям, будет осуществляться в том числе через белорусско-польский участок границы. Это связано в первую очередь с тем, что польские контрольные службы работают куда быстрее, нежели их коллеги из Литвы. Соответственно, это ускорит выезд транспортных средств с территории Беларуси.