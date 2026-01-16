Особая атмосфера ночных катаний в "Силичах": стоит один раз попробовать, чтобы полюбить навсегда

Поговорим о самых популярных развлечениях зимнего сезона. В топ-3 входят катания на лыжах, сноубордах и тюбингах. И здесь к вашим услугам - горнолыжные центры Беларуси. Один из самых популярных - это Силичи. От столицы полчаса, плюс идеальное соотношение цены и качества.

Ночные катания в Силичах - это, конечно, отдельная история. Всегда много людей, потрясающие пейзажи нашей родной красивой белорусской природы. Не зря этот горнолыжный центр считают одним из самых популярных в Беларуси. Почему ночные катания настолько популярны, хватает ли на всех экипировки и что нового в Силичах? Поехали!

С чего начинается горнолыжный центр? Конечно, с пункта проката. Здесь вам помогут выбрать оборудование, подогнать его специально для вас. В наличии экипировка на любой размер ноги и рост. И только после этого вас ждет трасса.

Валерия Синюкович, специалист по рекламной коммуникации Республиканского горнолыжного центра "Силичи": "Мы добавили кресла на нашей четырехместной канатной дороге. Также в прокате появились горнолыжные комплекты и сноубордические. И в закупке было около 500 комплектов. Сейчас открыто 8 из 12 трасс. Совсем скоро у нас уже откроется сноупарк. Это трамплины. Более подходит для тех, кто катается на сноуборде".

Безопасность - это залог хорошего отдыха. Ежедневно трассы в "Силичах" патрулирует служба спасателей.

Денис Ляхнович, инспектор горнолыжных трасс Республиканского горнолыжного центра "Силичи": "Спасатели отвечают за безопасность на склонах. Смотрим, чтобы везде сети установлены были. Утром проезжаем, чтобы трассы были ровные и чтобы люди соблюдали правила безопасности на склонах. Да, конечно, мы всегда находимся на склонах. У нас 4 человека на смене".

Что касается ночных катаний, то они проходят в пятницу и субботу с 22 до 2 часов ночи. Цена вопроса - 45 рублей, 49 рублей стоит оборудование в выходные дни.