3.75 BYN
2.85 BYN
3.38 BYN
Осторожно, гололед! За 2 месяца зимы в Беларуси зафиксировано около 8 тыс. травм и переохлаждений
За 2 месяца зимы в Беларуси почти 8 тыс. граждан получили гололедные травмы либо переохлаждения. Растет количество таких случаев после катания на тюбингах. Чаще всего с травмами обращаются дети.
В целом по статистике лидируют Минск и Минская область - более 2 тыс. обращений. В связи с погодными условиями медики призывают белорусов быть осторожными.
Андрей Ярошевич, травматолог-ортопед приемного отделения РНПЦ травматологии и ортопедии:
"Завтра ожидается пик. Почему? Потому что, как правило, с травмами обращаются на следующий день после перемен в погоде. Не все дают себе полный отчет, что с ними произошло. Очень часто получается так: сегодня травмировался, а завтра, когда уже перелом или какая-то травма принимает более острую фазу, они обращаются в лечебное учреждение. Как правило, бывает так, что время обращения бывает упущено. Некоторые переломы переходят в более осложненные формы. Возникают отеки, осложнения с кровоснабжением при переломах. Поэтому хотелось бы предупредить всех, что нужно заблаговременно обращаться в лечебное учреждение".
Также специалисты отмечают, что передвигаться на скользком тротуаре нужно медленно и не держать руки в карманах, а обувь должна быть по погоде.