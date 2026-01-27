Осторожно, гололед! За 2 месяца зимы в Беларуси зафиксировано около 8 тыс. травм и переохлаждений

"Завтра ожидается пик. Почему? Потому что, как правило, с травмами обращаются на следующий день после перемен в погоде. Не все дают себе полный отчет, что с ними произошло. Очень часто получается так: сегодня травмировался, а завтра, когда уже перелом или какая-то травма принимает более острую фазу, они обращаются в лечебное учреждение. Как правило, бывает так, что время обращения бывает упущено. Некоторые переломы переходят в более осложненные формы. Возникают отеки, осложнения с кровоснабжением при переломах. Поэтому хотелось бы предупредить всех, что нужно заблаговременно обращаться в лечебное учреждение".