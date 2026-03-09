3.72 BYN
ОСВОД предупреждает: выход на лед в плюсовую температуру - неоправданный риск
Неоправданный риск - выход на лед в плюсовую температуру. Рыбаков об этом предупреждает ОСВОД. Идет процесс активного таяния ледового покрытия, и человек может легко попасть в ловушку. Чтобы избежать этого, спасатели дежурят 24/7 и закрывают акватории.
Екатерина Михалева, официальный представитель исполнительного аппарата Республиканского совета ОСВОД:
"Необходимо отметить, что дневное потепление и дожди влияют на толщину ледового покрытия, а ночные заморозки создают ошибочную иллюзию безопасности. Но ввиду того, что есть потепление, лед становится рыхлым и непрочным, что, к сожалению, может привести к трагедии. Поэтому стараемся в очередной раз напомнить о правилах безопасного поведения на водоемах и, конечно, активно проводим патрулирование и рейдовые мероприятия".
Правила безопасности на льду рассказывают в школах и на предприятиях во время встреч с коллективами. Родителей просят не оставлять несовершеннолетних у воды без присмотра.