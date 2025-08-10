От авиастроения до нанотехнологий - каким направлениям в БГТУ уделяют особое внимание

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c4e5b05-b6b4-4a4d-ad6e-411b8a2decab/conversions/e7aa1481-cc92-48a9-b6b7-6ed3f371e9e6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c4e5b05-b6b4-4a4d-ad6e-411b8a2decab/conversions/e7aa1481-cc92-48a9-b6b7-6ed3f371e9e6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c4e5b05-b6b4-4a4d-ad6e-411b8a2decab/conversions/e7aa1481-cc92-48a9-b6b7-6ed3f371e9e6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c4e5b05-b6b4-4a4d-ad6e-411b8a2decab/conversions/e7aa1481-cc92-48a9-b6b7-6ed3f371e9e6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

В БГТУ активно развиваются базовые отрасли, связанные с переработкой различных месторождений: калийные соли, добыча нефти и газа.

В ближайшее время планируется открытие новую специальность - технологии геологоразведки и добычи полезных ископаемых. Это связано с необходимостью поиска и разработки месторождений на больших глубинах и подготовкой специалистов в этой сфере. Планируется начать подготовку специалистов в этом направлении с 2026 года.

Ректор Белорусского государственного технологического университета Игорь Войтов в "Актуальном интервью" рассказал о роли вуза в обеспечении технологического суверенитета и подготовке специалистов для экономики будущего.

"Большое направление, которое мы начали развивать с беспилотными авиационными комплексами, связано с развитием вопросов проектирования и технологии производства в области авиастроения - вертолетостроение, самолетостроение, ракетостроение и так далее. Новая специальность в этой области также планируется к открытию в следующем году. Ведется сотрудничество с университетами Беларуси и Российской Федерации, подписаны соглашения с Казанским авиационным институтом, Московским авиационным институтом, Самарским университетом имени Королева, Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом", - поделился ректор БГТУ.