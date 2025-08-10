3.72 BYN
От авиастроения до нанотехнологий - каким направлениям в БГТУ уделяют особое внимание
В БГТУ активно развиваются базовые отрасли, связанные с переработкой различных месторождений: калийные соли, добыча нефти и газа.
В ближайшее время планируется открытие новую специальность - технологии геологоразведки и добычи полезных ископаемых. Это связано с необходимостью поиска и разработки месторождений на больших глубинах и подготовкой специалистов в этой сфере. Планируется начать подготовку специалистов в этом направлении с 2026 года.
Ректор Белорусского государственного технологического университета Игорь Войтов в "Актуальном интервью" рассказал о роли вуза в обеспечении технологического суверенитета и подготовке специалистов для экономики будущего.
"Большое направление, которое мы начали развивать с беспилотными авиационными комплексами, связано с развитием вопросов проектирования и технологии производства в области авиастроения - вертолетостроение, самолетостроение, ракетостроение и так далее. Новая специальность в этой области также планируется к открытию в следующем году. Ведется сотрудничество с университетами Беларуси и Российской Федерации, подписаны соглашения с Казанским авиационным институтом, Московским авиационным институтом, Самарским университетом имени Королева, Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом", - поделился ректор БГТУ.
Также университет изучает мировые технологические тренды - новые ядерные технологии с использованием реакторов с микротвилами, технологии наноспутников, микро- и наноэлектроника.