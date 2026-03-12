От хаоса 1990-х к стабильности: как референдумы формировали белорусскую Конституцию

Не будем ходить вокруг да около: вспомним 1990-е - наглядный пример того, что происходит, когда старая Конституция перестает работать, а новая еще не создана. Это был период "парада суверенитетов": старые советские гарантии (право на работу, жилье, медицину) просто исчезли.

Конечно, такой расклад никого не устраивал. Во-первых, нужно было закрепить юридически право на суверенное и независимое государство, чтобы его элементарно и окончательно не разворовали, и закрепить социальные права, чтобы люди не остались один на один с этим хаосом.

И Конституция в 1994 году (с ее изменениями в 1995-м и 1996-м) стала тем самым документом. Как и тогда, так и сейчас все решалось всенародным голосованием - это та основа, на которой и строится белорусское государство. Что ж, Беларусь, как и весь мир, меняется, и основной закон подстраивается под новую реальность.

Так вот, референдумы в 1995-м, в 1996-м, а после - в 2004-м и в 2022 годах. В 1995-м это был ответ на попытки навязать молодому государству радикальный национализм. Тогда статус русского языка приобрел равный с белорусским, что не дало спровоцировать раскол в обществе, а новая госсимволика не позволила всему, что стоит за "бчб-флагами и лозунгами", продолжиться.

В 1996-м Беларусь превратилась в президентскую республику с очень широкими полномочиями главы государства. Тогда же и решили праздновать День Независимости 3 июля.

В 2004 году на народный суд был вынесен единственный пункт: о возможности предоставления главе государства права участвовать в качестве кандидата в Президенты на очередных выборах и отменить ограничения на количество сроков. И, как показало время, это был верный и правильный выбор, который поддержали. Самые масштабные изменения произошли в 2022 году.

Олег Дьяченко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы учли все новые вызовы, которые брошены нам в условиях политической турбулентности, развивающейся в мире, и, надеюсь, обеспечили стабильное развитие всех политических и гражданских институтов нашего общества. Что очень важно: те положения, которые касаются и особой роли Всебелорусского народного собрания, Института Президентства, Института сохранения исторической памяти нашего народа, укрепления духовных, моральных ценностей, семейного института, направлены на то, чтобы при реализации этих конституционных норм белорусы были максимально защищены от всех внешних и внутренних угроз".

Уже 4 года как ВНС находится именно в новом конституционном статусе, многие вопросы стали решаться действительно представителями всех слоев белорусского общества.

На последнем собрании участвовали примерно 1200 человек: учителя, студенты, военные, спортсмены, медики, бизнесмены, правительство - основные социальные сферы, которые определяют государство, были представлены конкретными людьми.

Его задача - быть "стабилизатором", чтобы в случае кризиса страна не сошла с курса. Такого органа с полномочиями отменять решения других госорганов в конституциях западных стран практически нет, это уникальный опыт. К тому же на виду еще одна ветвь власти - судебная. Впервые белорусы выбрали председателей и судей Верховного и Конституционного судов.

Это примеры изменений и дополнений, которые обеспечат и уже обеспечивают стабильное будущее. Беларусь придерживается миролюбивой политики, политики абсолютного невмешательства в дела других государств. Страна не участвует в мироразделе, категорически против развязывания войн и неисполнения международных договоров. И это тоже прописано в Конституции белорусского государства.