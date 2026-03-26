От направления до родов - как в Беларуси устроен полный цикл лечения бесплодия

В Городском клиническом родильном доме № 2 Минска рассказали, как работает программа бесплатного ЭКО в Беларуси. Главный врач учреждения Ольга Середа в "Актуальном интервью" подробно описала весь путь пациентов - от подачи документов до появления малыша.

Она сперва обозначила, что сама процедура очень сложная и высокотехнологичная. "Сбор документов не занимает большого количества времени. Две-три недели, максимум четыре. Дальше комиссия по отбору пациентов для бесплатной попытки ЭКО рассматривает эти документы. И когда пациенты получают направление, выбирая любое учреждение из трех, которые этим занимаются, они могут вступить в протокол буквально на следующий день. И там уже зависит от желания пары, в этом месяце они будут планировать, в следующем…", - рассказала главный врач.

Далее следует процедура оплодотворения. "Конечно, пациентку сначала стимулируют для созревания. Берется яйцеклетка. Среди большого количества находят одного здорового сперматозоида, отрезают ему хвостик, обездвиживают. С помощью пункционной иглы его вводят прямо в яйцеклетку, чтобы оплодотворить. Потом это все ставится на планшетки в инкубатор", - обозначила медик.

Наши эмбриологи каждый день наблюдают. Достают и смотрят, хорошо делятся клетки или плохо. Ольга Середа

"Есть такие случаи, когда вроде эмбрион получился, но потом стал плохо делиться, развалился, расплавился, - заметила она. - Остальные эмбрионы, которые хорошо делятся, пять дней находятся под наблюдением. Затем женщина приходит, ей подсаживают хороший эмбрион. Остальные морозят. Если она хочет сразу их протестировать, то под микроскопом отщипывается кусочек оболочки одного из "шариков" в эмбрионе. И его отправляют на генетическое исследование, которое длится почти месяц. Когда по результатам он качественный, проверенный эмбрион подсаживают", - объяснила специалист.

Ольга Середа отметила, что для всех женщин в Беларуси на определенном сроке беременности, 15-16 недель, проводится биохимическое тестирование. Сдается кровь, в этот же день смотрят УЗИ: проверяют шейную складку, маркеры генетических проблем, аномалий, сверяют с показателями биохимического состава крови, смотрят, есть ли подозрение на синдром Дауна или другие врожденные патологии. Если нужно, эту пациентку отправляют в РНПЦ "Мать и дитя", там отщипывают кусочек от плаценты и исследуют дальше.