От реабилитации земель до экономического подъема - постчернобыльское преображение регионов Беларуси

40-я годовщина аварии на ЧАЭС - это не просто напоминание о событиях весны 1986 года и дань благодарности ликвидаторам, сколько повод оценить масштабы и откорректировать направления колоссальной работы по развитию пострадавших территорий.

В то время, когда многие дискутировали на тему, кто виноват и что делать, Беларусь вкладывала огромные силы и средства в минимизацию последствий. И продолжает это делать. В республике четко определены направления развития районов, задетых чернобыльским крылом. Важно приумножать неосвоенный потенциал, расширять производства, создавать новые рабочие места и делать все, чтобы люди трудились на своей земле.

Как в первые годы президентства, так и сегодня на особом контроле Александра Лукашенко выполнение его поручений и конкретные результаты всесторонней господдержки. Брагинский район один из самых пострадавших в Беларуси. Неоднократно Президент посещал его лично.

Годовщина аварии на ЧАЭС - развитие пострадавших территорий

Сорок лет назад чернобыльское облако коснулось 56 районов Беларуси - четверти территории страны, на которой проживала пятая часть населения. Многим пришлось уехать, но многие остались. Политика главы государства - поддержать эти земли и сделать все возможное для их развития - единственно верное решение. В этом давно убедились те, кто остался жить на своей малой родине.

Василий Андреенко, житель г/п Комарин:

"Президент нас не бросает. Он всегда это говорил и от своих слов не отказывается, и поддержка идет видимая. Расстраиваются предприятия. Лет 20 назад и сейчас - две большие разницы. Как преобразился Комарин? Раньше, в советское время, он был какой-то тусклый, неухоженный, сейчас идем мы уже вперед".

Ольга Моручок, жительница г/п Комарин:

"Комарин превратился из деревни в такой приятный маленький городок. Есть дорожное сообщение нормальное, торговых точек очень много, есть здоровая конкуренция: частный бизнес и государственный кооперативный. Живи, трудись, не ленись - и все будет хорошо".

Развитие пострадавших территорий - газификация Брагинского района

Четыре десятилетия шаг за шагом Беларусь системно реализует комплекс мер по социально-экономической и радиационно-экологической реабилитации загрязненных территорий, возвращая их к полноценной жизни.

Посещая в 2006 году поселок Комарин, Президент поручил завершить работы по газификации Брагинского района, понимая, что голубое топливо открывает перспективы для хозяйственной деятельности, а еще упрощает быт людей.

На тот момент жители всего лишь трех населенных пунктов и частично Брагина пользовались экологически чистым видом топлива. В 2007 году проложили газопровод в направлении Комарина и подключили к природному газу первые многоэтажки. А через два года начались поэтапные работы в частном секторе. И сегодня уже 16 крупных населенных пунктов района и сам Брагин газифицированы полностью.

Григорий Шупан, заместитель начальника - главный инженер Брагинского района газоснабжения:

"Брагинский район газифицирован процентов на 50, остались небольшие сельские населенные пункты, где мало населения и жилых домов. Там сейчас разрабатывается программа электрификации".

Для семьи Моручок экономия времени, сил, семейного бюджета, а еще тепло и комфорт в доме теперь привычная реальность. Дрова - для бани, газ - для жизни. Перемены очевидны.

"С газом все намного упростилось, исключается очень много ручного труда и значительно чище, чем с дровами", - признается Василий Моручок.

"Нам провели газовое отопление бесплатно, котел тоже бесплатный, мы пользуемся этими благами и очень благодарны за газификацию. Конечно, благодаря нашему Президенту и правительству", - отметила жительница Комарина Ольга Моручок.

Применение современных технологий и учет местных факторов

Если в первое десятилетие после аварии в пострадавших районах в буквальном смысле боролись за выживание, то сейчас создают драйверы экономического роста, в том числе и в сельском хозяйстве. Производится чистая продукция, которая проходит самые жесткие нормативы. Почва получает удобрения, применяются специальные кормовые рационы для животных, идет подбор культур и сортов с минимальным накоплением радионуклидов. Все это дает ощутимый результат.

Свой вклад вносит и Алена Черныш. В 1999 году она переехала в Беларусь из казахстанского Кустаная. Признается, что страха не было. Было желание жить и строить семью.

Алена Черныш, фуражир ОАО "Комаринский":

"Не испугались, приехали, стали жить. Мама, муж, двое детей, третьего тут родили. Брошенными точно не чувствуем себя, потому что помощь всегда чувствуется".

Развитие мясного животноводства

Пока кто-то отвергал всякую перспективу развития загрязненных территорий, усилия местных жителей на фоне всесторонней поддержки государства давали результат. Хозяйство "Комаринский" первым в Брагинском районе стало разводить буренок породы лимузин. Производит то самое мраморное мясо, а еще выращивает молочных коров.

В 2024 году ввели новый комплекс на 1,5 тыс. животных - большой шаг для устойчивого развития мясного животноводства и занятости местных жителей.

Александр Нечеса, директор ОАО "Комаринский":

"Технологии идут вперед, здесь очень большой доильный зал на 64 головы. Замкнутый цикл производства: мы получаем приплод, телочек оставляем на воспроизводство, бычков сразу забираем и отправляем на другие фермы, ставим на откорм. Конечно, занятость населения тоже здесь играет очень важную роль".

Инвестиции в комфорт

А еще государство инвестирует в комфорт для жизни. У людей должна быть возможность построить свой дом или квартиру. Посещая Брагин в 2021 году, Президент привел в пример опыт Копыси.

"Элементы копысского благоустройства должны быть здесь задействованы. Там мы свободные земельные площади огородили по 8-20 соток. Человек приходит: вот, пожалуйста, покупай, строй себе частный дом, а где-то выделить площадки для строительства многоэтажных домов и других объектов. Надо и здесь так сделать, - сказал Александр Лукашенко в апреле 2021 года. - Это дальнейшая перспектива развития Брагина и других маленьких городков".

Пять лет назад семья Селецких получила в Брагине просторный арендный дом. В перспективе планируют его приватизировать. Очереди на получение земельных участков нет, их выделяют всем желающим.

Сергей Селецкий, житель г. Брагина:

Сергей Селецкий, житель г. Брагина:

"Как жителям, проживающим на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС, нам выплатили единовременную выплату в размере 200 базовых величин при заключении первого пятилетнего контракта, а кто отработал второй контракт, получил выплату 300 базовых величин".

"Сделали ремонт. Немножко отложили. В доме живем шестой год, надеемся в будущем нам разрешат его приватизировать, и мы с удовольствием его выкупим", - поделился планами мужчина.

Роман Тесленок, заместитель председателя Брагинского райисполкома:

"Та политика, которая проводится государством и Президентом, дает свои плоды. Вкладываются деньги, люди закрепляются здесь. Брагин может похвастаться: 244 многодетные семьи, 10 семей, в которых более 5 детей, есть даже где 8 детей. Было сделано многое: реконструкция многих учреждений, в том числе медицинских. В 2023 году был установлен компьютерный томограф. Здоровье людей - это самое главное".