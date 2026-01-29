От цифрового контроля до уголовной статьи: как в Беларуси борются с выплатой зарплат в конвертах

В масштабах Беларуси проблема с зарплатами в конвертах и неуплатой налогов стояла довольно остро до 2021 года. К слову, тогда и нанимателю грозила лишь административная ответственность, при этом многие плательщики взносов в ФСЗН даже после уплаты штрафов продолжали нарушать законодательство.

В связи с этим нужно было ужесточать правила. В этом же году Комитет государственного контроля Беларуси инициировал изменения в законодательство - ввели уголовную ответственность. Но только за умышленные действия и крупный размер неуплаченных платежей, так что честному бизнесу бояться абсолютно нечего. Задача - наказать откровенных мошенников.

Юрий Кардымон, замначальника отдела ДФР Комитета госконтроля Беларуси:

В настоящее время органами Комитета государственного контроля ведется работа по сокращению случаев выплаты зарплаты в конвертах и негативных последствий от "серых" выплат по нескольким направлениям. Первое - выявление, пресечение и предупреждение о преступлении и других правонарушениях, связанных с выплатами зарплаты в конвертах. Второе - совершенствование законодательства. Третье - повышение уровня взаимодействия между различными государственными органами, направленными на выявление и пресечение данных фактов".

Кроме того, по всем выявляемым случаям преступлений в экономической сфере (будь то хищение, взятка, уклонение от уплаты налогов) в обязательном порядке проверяются факты на предмет возможной выплаты заработной платы в конвертах, и, наоборот, где выявляются случаи получения "серой" зарплаты, также ведется расследование на предмет наличия преступления экономической направленности, поскольку они взаимосвязаны.

Да, профильные ведомства теперь работают в тесной связке - это Комитет госконтроля, милиция, органы соцзащиты и налоговая служба.

"За последние пять лет налоговыми органами в рамках профилактической работы по результатам предварительного и последующего этапа камеральных проверок в адрес более чем 313 субъектов хозяйствования направлены уведомления и сообщения камерального контроля. Проведено 606 мониторингов, по результатам которых в адрес субъектов хозяйствования направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений. Сумма подоходного налога, доначисленного для уплаты в бюджет, составила более 240 млн белорусских рублей", - назвала цифры главный государственный налоговый инспектор Главного управления организации контрольной деятельности Министерства по налогам и сборам Беларуси Юлия Таран.

Еще из важных принятых мер - запуск на сайте Комитета госконтроля специальной онлайн-панели "Скажи нет зарплате в конверте". Каждый, кто столкнулся с такой ситуацией, может сообщить об этом напрямую. В 2025 году поступило более 330 сообщений о таких фактах, и часть из них подтвердилась. Есть еще одна цифровая опция - мобильное приложение от ФСЗН, где каждый работник может, скажем, проверить своего работодателя.

Первый заместитель управляющего Фондом соцзащиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси Екатерина Лихачева пояснила, что в мобильном приложении ФСЗН отражается все, что указывает работодатель про своих работников - начиная от даты приема на работу и даты увольнения, причины увольнения, код профессии, уровня заработной платы, уплачивались ли и начислялись ли взносы. "Если у гражданина есть сомнения в чистоте действий работодателя, обязательно нужно скачать мобильное приложение, установить и посмотреть данные, которые подаются в органы фонда, которые в дальнейшем используются для назначения пенсии выплаты пособий", - добавила она.

Почему в этом заинтересован сам работник, то факторов много, ведь именно от официальной зарплаты зависят многие выплаты, например, те же больничные, да и какой банк даст кредит, если по бумагам человек получает минимальную зарплату? Люди, кому платили по-"серому", разгребают последствия до сих пор.

Сотрудник одной из компаний:

"Все повлияло на больничные, кредиты. Даже сейчас в банке сложно что-то взять, потому что идут проверки - где работал, сколько зарабатывал, каждую справочку внимательно проверяют. Не хочется больше зарплаты в конвертах. В начале кажется, что хорошо, а все чревато последствиями".

Мы не зря привели слова пострадавшего сотрудника. Просто таким образом хотим напомнить, что если вам платят заработную плату в конвертах или вы знаете о таком случае, то обязательно сообщите в соответствующие органы. Мошенник в любом случае не окажется безнаказанным, но вот чем дольше молчание подчиненных, тем хуже для самих людей, не говоря уже про ущерб для белорусской экономики.