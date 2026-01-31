От водительских категорий до новых машин: как белорусская армия наращивает мобильность в 2026 году

Политическая мировая нестабильность, а где-то даже хаос, - повод не стоять на месте, учитывать нынешние реалии и выстраивать защиту, совершенствуя методы, подходы и стратегию.

Снежный январь стал отличным вызовом и одновременно поводом, стимулирующим мобильность белорусской армии. Повышают обороты войска прежде всего за счет профессионализма военных, который подкрепляется новыми технологиями и грамотной стратегией.

Все-таки пронесло Беларусь, как-то омиротворилась страна: Гренландию не захватывает - нет обвинений, даже страны Балтии вдруг промолчали. Только Россия и Китай, по информации Запада, со дня на день собирались ледяной остров захватить, уже эсминцы и подлодки туда отправили.

флаг Дании news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d9560ba-d9ce-4fbb-8b38-d90721d66dd7/conversions/0bff86b8-b745-4343-9f82-b3b10980cfab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d9560ba-d9ce-4fbb-8b38-d90721d66dd7/conversions/0bff86b8-b745-4343-9f82-b3b10980cfab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d9560ba-d9ce-4fbb-8b38-d90721d66dd7/conversions/0bff86b8-b745-4343-9f82-b3b10980cfab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d9560ba-d9ce-4fbb-8b38-d90721d66dd7/conversions/0bff86b8-b745-4343-9f82-b3b10980cfab-xl-___webp_1920.webp 1920w

Даже Генсек НАТО признал беззащитность Гренландии перед такой угрозой. Однако про Минск опять ни слова, а тут уже и техника готова к аннексии. Правда, колесная преимущественно, по океану тяжеловато будет, но страна справится.

Ради знатной агрессии Беларусь, как известно Вильнюсу и Варшаве, на что угодно готова. Столичные гвардейцы недавно даже марш совершили, точно готовятся по Европе колонной пройти и не на санных упряжках.

За "баранку" посадили даже бойцов недавнего призыва. Похоже, как-то не особо волнуются они за участников форума в Давосе и громкие политические заявления - в Беларуси думают о безопасности, а потому делом своим занимаются тщательно, не отвлекаясь. Держат общий строй, как вся страна.

Александр Дементьев, заместитель командира бригады по вооружению:

"Надо дистанцию соблюдать, скоростной режим, повороты закрытые особенно проходить на установленной скорости, следить за состоянием дорожного покрытия. Если машина включает в себя три места, то садится штатный водитель и старший машины. Штатный водитель в сложных моментах подсказывает водителю, что нужно сделать".

машины news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45cb5095-30a9-454f-911b-31b526d102d6/conversions/6a3217a7-14b3-480a-b5a6-d803a0823195-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45cb5095-30a9-454f-911b-31b526d102d6/conversions/6a3217a7-14b3-480a-b5a6-d803a0823195-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45cb5095-30a9-454f-911b-31b526d102d6/conversions/6a3217a7-14b3-480a-b5a6-d803a0823195-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45cb5095-30a9-454f-911b-31b526d102d6/conversions/6a3217a7-14b3-480a-b5a6-d803a0823195-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В основном ехал на третьей передаче, на средней скорости 30-40 км/ч, оборотов держал 2,5 тыс. Машина ехала уверенно, спокойно, доехал без проблем. Мне очень интересно получить опыт на таком автомобиле, потому что раньше на таком никогда не ездил. У этой машины очень хорошая тяга, повышенная проходимость, мощный двигатель, высокий клиренс, хорошая обзорность", - рассказал механик-водитель Владимир Демид.

механик-водитель Владимир Демид news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b891b7f-f69f-4259-ad2f-b183faf9bd0c/conversions/dee4f23f-52f2-46ee-a806-2d186866dad7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b891b7f-f69f-4259-ad2f-b183faf9bd0c/conversions/dee4f23f-52f2-46ee-a806-2d186866dad7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b891b7f-f69f-4259-ad2f-b183faf9bd0c/conversions/dee4f23f-52f2-46ee-a806-2d186866dad7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b891b7f-f69f-4259-ad2f-b183faf9bd0c/conversions/dee4f23f-52f2-46ee-a806-2d186866dad7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кстати, в январе в белорусской армии, а именно в Объединенном учебном центре в Борисове, начали проводить переподготовку водителей на категорию "С". Теперь отпадет необходимость в довольно длительной адаптации специалистов к армейским грузовикам, а самих водителей станет больше, что полезно и для молодых людей, и для страны в целом.

"На данный момент мы взяли военнослужащих Борисовского гарнизона и военнослужащих 72-го объединенного центра. В последующем выйдем уже на военнослужащих всех Вооруженных Сил. Обучение здесь абсолютно бесплатное, военнослужащий получает категорию "С". Потом допускается в дальнейшем в гражданской жизни к использованию того же грузового автомобиля", - отметил заместитель начальника 72-ого объединенного учебного центра Александр Пугач.

заместитель начальника 72-ого объединенного учебного центра Александр Пугач news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7434b20f-fded-4883-baae-11bac9af9305/conversions/40b7b058-f088-4c21-98d1-2c9229c86d32-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7434b20f-fded-4883-baae-11bac9af9305/conversions/40b7b058-f088-4c21-98d1-2c9229c86d32-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7434b20f-fded-4883-baae-11bac9af9305/conversions/40b7b058-f088-4c21-98d1-2c9229c86d32-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7434b20f-fded-4883-baae-11bac9af9305/conversions/40b7b058-f088-4c21-98d1-2c9229c86d32-xl-___webp_1920.webp 1920w

Колесная тема в армии набрала обороты в 2026 году и за счет поставки новых машин. Ключи от служебных BELGEE X50 для Военной автомобильной инспекции были вручены экипажам в Минской комендатуре.

"Данные автомобили направляются не только в город Минск, но и в иные военные комендатуры, где они будут с помощью этой техники обеспечивать свои мероприятия: сопровождение транспортных средств, делегаций по линии департамента международного военного сотрудничества, а также иные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения", - заявил начальник военной автомобильной инспекции управления службы войск Вооруженных сил Беларуси Сергей Кипеть.

начальник военной автомобильной инспекции управления службы войск Вооруженных сил Беларуси Сергей Кипеть news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b132752c-19d9-4587-9e7c-018e55081749/conversions/0d6a0b9d-3b20-4d22-ba42-008e65c8bc8f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b132752c-19d9-4587-9e7c-018e55081749/conversions/0d6a0b9d-3b20-4d22-ba42-008e65c8bc8f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b132752c-19d9-4587-9e7c-018e55081749/conversions/0d6a0b9d-3b20-4d22-ba42-008e65c8bc8f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b132752c-19d9-4587-9e7c-018e55081749/conversions/0d6a0b9d-3b20-4d22-ba42-008e65c8bc8f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Казалось бы, все подобные военные автоновости на фоне бушующих страстей на планете мелковаты, вообще пустяки. Далеко до Гренландии, но это в политическом разрезе, где царствуют хаос и туман. А Беларусь в этом тумане, да, небольшими, но точными непрерываемыми шагами пробивается к свету, к мирному небу.