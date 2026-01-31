3.75 BYN
От водительских категорий до новых машин: как белорусская армия наращивает мобильность в 2026 году
Политическая мировая нестабильность, а где-то даже хаос, - повод не стоять на месте, учитывать нынешние реалии и выстраивать защиту, совершенствуя методы, подходы и стратегию.
Снежный январь стал отличным вызовом и одновременно поводом, стимулирующим мобильность белорусской армии. Повышают обороты войска прежде всего за счет профессионализма военных, который подкрепляется новыми технологиями и грамотной стратегией.
Все-таки пронесло Беларусь, как-то омиротворилась страна: Гренландию не захватывает - нет обвинений, даже страны Балтии вдруг промолчали. Только Россия и Китай, по информации Запада, со дня на день собирались ледяной остров захватить, уже эсминцы и подлодки туда отправили.
Даже Генсек НАТО признал беззащитность Гренландии перед такой угрозой. Однако про Минск опять ни слова, а тут уже и техника готова к аннексии. Правда, колесная преимущественно, по океану тяжеловато будет, но страна справится.
Ради знатной агрессии Беларусь, как известно Вильнюсу и Варшаве, на что угодно готова. Столичные гвардейцы недавно даже марш совершили, точно готовятся по Европе колонной пройти и не на санных упряжках.
За "баранку" посадили даже бойцов недавнего призыва. Похоже, как-то не особо волнуются они за участников форума в Давосе и громкие политические заявления - в Беларуси думают о безопасности, а потому делом своим занимаются тщательно, не отвлекаясь. Держат общий строй, как вся страна.
Александр Дементьев, заместитель командира бригады по вооружению:
"Надо дистанцию соблюдать, скоростной режим, повороты закрытые особенно проходить на установленной скорости, следить за состоянием дорожного покрытия. Если машина включает в себя три места, то садится штатный водитель и старший машины. Штатный водитель в сложных моментах подсказывает водителю, что нужно сделать".
"В основном ехал на третьей передаче, на средней скорости 30-40 км/ч, оборотов держал 2,5 тыс. Машина ехала уверенно, спокойно, доехал без проблем. Мне очень интересно получить опыт на таком автомобиле, потому что раньше на таком никогда не ездил. У этой машины очень хорошая тяга, повышенная проходимость, мощный двигатель, высокий клиренс, хорошая обзорность", - рассказал механик-водитель Владимир Демид.
Кстати, в январе в белорусской армии, а именно в Объединенном учебном центре в Борисове, начали проводить переподготовку водителей на категорию "С". Теперь отпадет необходимость в довольно длительной адаптации специалистов к армейским грузовикам, а самих водителей станет больше, что полезно и для молодых людей, и для страны в целом.
"На данный момент мы взяли военнослужащих Борисовского гарнизона и военнослужащих 72-го объединенного центра. В последующем выйдем уже на военнослужащих всех Вооруженных Сил. Обучение здесь абсолютно бесплатное, военнослужащий получает категорию "С". Потом допускается в дальнейшем в гражданской жизни к использованию того же грузового автомобиля", - отметил заместитель начальника 72-ого объединенного учебного центра Александр Пугач.
Колесная тема в армии набрала обороты в 2026 году и за счет поставки новых машин. Ключи от служебных BELGEE X50 для Военной автомобильной инспекции были вручены экипажам в Минской комендатуре.
"Данные автомобили направляются не только в город Минск, но и в иные военные комендатуры, где они будут с помощью этой техники обеспечивать свои мероприятия: сопровождение транспортных средств, делегаций по линии департамента международного военного сотрудничества, а также иные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения", - заявил начальник военной автомобильной инспекции управления службы войск Вооруженных сил Беларуси Сергей Кипеть.
Казалось бы, все подобные военные автоновости на фоне бушующих страстей на планете мелковаты, вообще пустяки. Далеко до Гренландии, но это в политическом разрезе, где царствуют хаос и туман. А Беларусь в этом тумане, да, небольшими, но точными непрерываемыми шагами пробивается к свету, к мирному небу.
И речь не о новой технике и водителях, речь о мобильности армии. Она плавно выходит в Беларуси на новый уровень. К тому же, жизнь, как известно, познается в движении. Живучесть войск, а сегодня и стран, во многом тоже: побеждает и выживает тот, кто быстрее.