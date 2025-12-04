От заказа кадров до совместных лабораторий: как в БГТУ выстраивают диалог с работодателями

Одна из целей любого учебного процесса в том, чтобы у работодателей не возникло вопросов по качеству подготовки специалистов. Как работают с такой проблемой в Белорусском государственном технологическом университете, рассказал в "Актуальном интервью" ректор вуза Сергей Касперович.

Он отметил, что это комплексная проблема и ее решение видится в виде комплекса действий. "Конечно же, в первую очередь это тесное взаимодействие заказчика кадров и университета. Для этого должен быть четкий, осмысленный заказ, понимание своей кадровой потребности на годы. Мы готовы в этом помогать, мы готовы формулировать прогнозы событий в тех или иных отраслях в плане развития технологий, однако организации - заказчики кадров должны понимать свои планы развития", - подчеркнул ректор.

Сергей Касперович:

"Одновременно с этим, конечно, важно, чтобы заказчики сами предлагали изменения в учебной программе. Есть немало таких предприятий, которые уже понимают свою роль в этом. Свой производственный опыт, свои проблемы в области развития технологий они могут как минимум трансформировать в темы учебных дисциплинах. И мы готовы, сегодня для этого у университетов все есть. Мы сами можем оперативно, без каких-то лишних согласований, вносить изменения прямо здесь и сейчас".