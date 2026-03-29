От Зимбабве до Индонезии - как Беларусь завоевывает новые рынки через выставки
За последние годы Беларусь существенно переориентировала экспортные потоки. Но изменилась ли выставочная деятельность страны? Как удается заходить на новые, порой очень сложные рынки и почему даже отрицательный результат на выставке - это успех? Об этом рассказала директор УП "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты Наталья Кураш в "Актуальном интервью".
Беларусь не "переформатировала" свою выставочную деятельность, а сделала ее более гибкой и актуальной. "У нас есть традиционные рынки, на которых надо присутствовать, и выставка - это уже не только вход, но и поддержание имиджа бренда. Поэтому есть традиционные выставки в Узбекистане, в Российской Федерации, где наши компании участвуют индивидуально или в коллективных экспозициях. Так и появляются новые рынки, которые мы открываем", - пояснила эксперт. Один из самых ярких примеров - Китайская международная выставка импорта. "Мы там с самого начала присутствуем стабильно, системно и ежегодно представляем белорусскую продукцию", - отметила Наталья Кураш.
Заходить на новый рынок всегда сложно. Но, по мнению эксперта, даже отрицательный результат - это результат. "Участвовать надо, и не бояться новых рынков, далеких рынков, сложных рынков. Потому что выставка - это не только себя показать, это и что-то у кого-то подсмотреть, обменяться идеями, посмотреть тенденции. Это очень хорошая площадка для того, чтобы максимально использовать информацию и тех людей, которые там присутствуют, для дальнейшей перспективной работы", - уверена эксперт.
Особенно ярко эффективность выставочной работы подтверждают примеры. "В Зимбабве мы начинали участвовать в региональной выставке в Булавайо. Казалось бы, региональная, но сейчас это одна из крупных выставок. Многие предприятия открывают для себя Африку через Зимбабве", - рассказала Наталья Кураш.
Другой пример - выставка Gulfood (Дубай), ставшая крупнейшей в пищевой индустрии. "Когда "Белинтерэкспо" бронировала первые площади, эта выставка существенно уступала европейским. А сейчас это номер один. И у нас стабильно есть места. Компании благодаря забронированному месту имеют возможность выхода, знакомства с новыми клиентами", - подчеркнула эксперт.
В 2026 году "Белинтерэкспо" делает ставку на Индонезию. "Это новая страна для нас. Регион очень перспективный - Юго-Восточная Азия. Мы уже работаем в Китае, а здесь новый регион. Туда съедутся и Малайзия, и Вьетнам, и Лаос. Крупная пищевая выставка. У нас там национальная экспозиция", - сообщила Наталья Кураш.
Параллельно продолжается работа со странами Африки. "Это сложно, не все хотят туда ехать, возникает много вопросов у предприятий. Но выставка не приносит результат за 3-4 дня. К ней нужно готовиться, отрабатывать еще полгода. И потом в ближайшей перспективе 3-4 лет внешняя торговля между странами увеличивается", - пояснила эксперт.
Успех на внешних рынках - это не разовая акция, а комплексная, системная работа. "Это и предприятия, и государство, и те меры, которые государство создает для экспорта в дальние регионы. Усилия, презентации, бизнес-форумы. Правильная системная работа приводит к успеху не отдельной компании, а в целом государства", - резюмировала Наталья Кураш.