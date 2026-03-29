От Зимбабве до Индонезии - как Беларусь завоевывает новые рынки через выставки news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/926c18c7-19d7-4018-8966-c31048e13dda/conversions/abc4ff90-1a46-4b85-94cf-4765117cf05b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/926c18c7-19d7-4018-8966-c31048e13dda/conversions/abc4ff90-1a46-4b85-94cf-4765117cf05b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/926c18c7-19d7-4018-8966-c31048e13dda/conversions/abc4ff90-1a46-4b85-94cf-4765117cf05b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/926c18c7-19d7-4018-8966-c31048e13dda/conversions/abc4ff90-1a46-4b85-94cf-4765117cf05b-xl-___webp_1920.webp 1920w

За последние годы Беларусь существенно переориентировала экспортные потоки. Но изменилась ли выставочная деятельность страны? Как удается заходить на новые, порой очень сложные рынки и почему даже отрицательный результат на выставке - это успех? Об этом рассказала директор УП "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты Наталья Кураш в "Актуальном интервью".

Беларусь не "переформатировала" свою выставочную деятельность, а сделала ее более гибкой и актуальной. "У нас есть традиционные рынки, на которых надо присутствовать, и выставка - это уже не только вход, но и поддержание имиджа бренда. Поэтому есть традиционные выставки в Узбекистане, в Российской Федерации, где наши компании участвуют индивидуально или в коллективных экспозициях. Так и появляются новые рынки, которые мы открываем", - пояснила эксперт. Один из самых ярких примеров - Китайская международная выставка импорта. "Мы там с самого начала присутствуем стабильно, системно и ежегодно представляем белорусскую продукцию", - отметила Наталья Кураш.

Заходить на новый рынок всегда сложно. Но, по мнению эксперта, даже отрицательный результат - это результат. "Участвовать надо, и не бояться новых рынков, далеких рынков, сложных рынков. Потому что выставка - это не только себя показать, это и что-то у кого-то подсмотреть, обменяться идеями, посмотреть тенденции. Это очень хорошая площадка для того, чтобы максимально использовать информацию и тех людей, которые там присутствуют, для дальнейшей перспективной работы", - уверена эксперт.

Особенно ярко эффективность выставочной работы подтверждают примеры. "В Зимбабве мы начинали участвовать в региональной выставке в Булавайо. Казалось бы, региональная, но сейчас это одна из крупных выставок. Многие предприятия открывают для себя Африку через Зимбабве", - рассказала Наталья Кураш.

Другой пример - выставка Gulfood (Дубай), ставшая крупнейшей в пищевой индустрии. "Когда "Белинтерэкспо" бронировала первые площади, эта выставка существенно уступала европейским. А сейчас это номер один. И у нас стабильно есть места. Компании благодаря забронированному месту имеют возможность выхода, знакомства с новыми клиентами", - подчеркнула эксперт.

В 2026 году "Белинтерэкспо" делает ставку на Индонезию. "Это новая страна для нас. Регион очень перспективный - Юго-Восточная Азия. Мы уже работаем в Китае, а здесь новый регион. Туда съедутся и Малайзия, и Вьетнам, и Лаос. Крупная пищевая выставка. У нас там национальная экспозиция", - сообщила Наталья Кураш.

Параллельно продолжается работа со странами Африки. "Это сложно, не все хотят туда ехать, возникает много вопросов у предприятий. Но выставка не приносит результат за 3-4 дня. К ней нужно готовиться, отрабатывать еще полгода. И потом в ближайшей перспективе 3-4 лет внешняя торговля между странами увеличивается", - пояснила эксперт.