Отечественный 3D-принтер планируют разработать к концу 2026 года в Беларуси

Пример модели тесного партнерства в рамках Союзного государства. Отечественный 3D-принтер планируют разработать к концу года в нашей стране. Это будет совместный проект в рамках российско-белорусского сотрудничества. Общим стратегическим активом станет аддитивное производство.

Центр аддитивных технологий в Минске открылся в сентябре 2025-го. Задача - укрепить технологический суверенитет Союзного государства. Особое внимание - 3D-печати серийных изделий.

Денис Рогачев, директор ООО "Центр аддитивных технологий РН": "На текущий момент основными лидерами по внедрению аддитивных технологий в Республике Беларусь являются компании машиностроительной отрасли, автомобильной и медицины. Широкий спектр представленного оборудования позволяет нашему предприятию сокращать время производства изделий, в первую очередь - для предприятий, во вторую очередь - безусловно, экономить сроки на изготовление и вывод новой продукции".

К примеру, деталь из жаропрочного сплава для реактивного двигателя самолета. Раньше производили за месяцы, сейчас достаточно четырех дней.

Научно-технологическое пространство Союзного государства

Все процессы автоматизированы. Работает центр 24 на 7. В перспективе здесь смогут производить до полутора тонн изделий из различных металлов, до трех тонн песчано-полимерных форм и до 100 килограммов изделий из инженерных пластмасс в год.

Игорь Волынец, главный инженер ООО "Центр аддитивных технологий РН": "Детали получаются методом полимеризации из кварцевого песка и фурановой смолы. В свое время эта технология была уникальной и позволила предприятиям сократить затраты на производство моделей и убрать оборудование, которое участвует в изготовлении этих моделей, а также повысить качество продукции, выпускаемой нашими предприятиями".

Со временем в Беларуси планируют сформировать индустрию 3D-печати, продукция которой будет востребована в таких стратегических областях, как ракето-, авиа- и машиностроение. Речь ведут о проектах, которые выведут на новый качественный уровень промышленность.

Станислав Левицкий, директор странового офиса госкорпорации "Росатом" в Беларуси: "Что означает для нас партнерство? Это и трансфер технологий, это создание рабочих мест, это локализация наших решений, это перенос производственных цепочек в Республику Беларусь. Добавленная стоимость должна обеспечиваться в Республике Беларусь. Это высокотехнологичный экспортный потенциал наших стран, атомные отрасли Российской Федерации и всей промышленности Республики Беларусь".