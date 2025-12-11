Отказ от мирного плана только ухудшает положение Киева, считает аналитик Леонков

"План, так скажем, до конца не принят Зеленским и Европейским союзом в качестве некой отправной точки, после которой можно вести процесс мирного урегулирования ситуации в Украине. Трамп назвал свой план дорожной картой, наш президент (Путин. - Прим. ред.) назвал это неким перечнем вопросов, каждый из которых необходимо обсуждать, чтобы выйти на решение, которое бы удовлетворило прежде всего российскую сторону, потому что она побеждает в этом конфликте и добьется цели либо с помощью военной составляющей, либо дипломатическим путем. Что происходит сейчас? Зеленский, как всегда, высказался против. "Вашингтон пост" публикует некие выдержки из обновленного плана, в котором говорится о том, что Украина вступит в ЕС в 2027 году, а там, глядишь, и в НАТО, ей сохранят армию в 800 тыс. штыков и она получит репарации со стороны России. То есть на самом деле план Зеленского и план Европы - это не что иное, как план ультиматумов, который предполагает, что Россия капитулировала. На самом деле это не так. И все это понимают. И Трамп, кстати, в интервью CNN и Politico говорил о том, что у Зеленского слабая позиция".