"Открытые границы означают, что приехать может кто угодно" - Шафир о продлении безвиза в Беларуси

"Разговоры о том, что страна абсолютно закрыта, что в нее не допускают никаких наблюдателей, что это какая-то зона отчуждения. Эти все разговоры не стоят выеденного яйца. Открытые границы, безвизовый въезд означает, что приехать может кто угодно и заниматься тем, чем ему хочется, и в том числе что-то исследовать, наблюдать, что ничего особо там, собственно говоря, не скрывается. То, что руководство и глава Беларуси поступают абсолютно правильно, в этом нет сомнений. Даже если рядом с тобой находится большое количество людей, потерявших рассудок, тебе все равно самому надо оставаться здравым, рациональным и полноценным человеком. То же самое касается межгосударственных контактов".