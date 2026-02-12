3.72 BYN
Отражение атаки ДРГ условного противника отработала 38-я Брестская десантно-штурмовая бригада
Отражение атаки диверсионно-разведывательной группы условного противника отрабатывала 12 февраля 38-я Брестская десантно-штурмовая бригада. Дроны, засада противника. Заняв узел сопротивления, десантники обустроили позиции, системы огня и связи. Задача - удержать рубеж обороны, не допустить прорыв условного противника.
Стоит отметить, что военнослужащих на прочность проверяет не только условный противник, но и погода. То минус, то плюс - конечно, тяжело. Но наши военные готовы терпеть и выполнять задачи по предназначению.
Съемочная группа "Первого информационного" продолжает освещать проверку боеготовности 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады. Сегодня дежурная рота по реагированию продемонстрировала навыки отражения атаки диверсионно-разведывательной группы условного противника. На место сосредоточения прибыл госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
"Используется опыт специальной военной операции, потому что сейчас воюют малыми подразделениями, небольшими группами на отдельных направлениях. Поставлена задача десантной роте, и она организовала оборону определенного участка местности. Организовали систему инженерного заграждения, то есть установили минные поля, чтобы не было возможности подойти с того или иного направления. Организовали систему огня, и в течение уже вторых суток ведут боевые действия, борются с потенциальным противником. Надо учиться в таких условиях. Дай бог, чтобы не было реальных боевых действий, таких, как в Украине происходят. Мы этот опыт отслеживаем".
Опыт специальной военной операции отслеживается в Беларуси на всех уровнях. Он внедрен в программы боевой подготовки. Поэтому первостепенной задачей таких проверок является оценка обученности личного состава, его умение обнаружить и нейтрализовать ДРГ условного врага, противостоять атакам противника в том числе и с воздуха.
Есть уникальная возможность продемонстрировать подземный командно-наблюдательный пункт, откуда ведется оперативная работа, наблюдение за группами, которые работают.
Командир подразделения 38-й десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси:
"С помощью БПЛА мы можем вести объективный контроль за действием наших штурмовых подразделений, которые сейчас выдвинулись и готовятся к проведению наката на объект противника, соответственно, сейчас уже под прикрытием огня вооружения БТР, личный состав спешивается и в последующем будет переходить к наступательным действиям с целью завладения важным объектом".
"В режиме реального времени наблюдаем, как спешивается штурмовая группа, в режиме реального времени сейчас производят накат (штурм) на, условно, захваченный объект противника под прикрытием боевых машин. Мы объективно видим, кто, где и как передвигаются. То есть каждый боец находится под нашим чутким надзором, и мы видим, кому нужна помощь, где нужно усилить управление, где можно чуть-чуть послабить, и противника также можем наблюдать", - рассказал командир подразделения.
Внезапная проверка боеготовности врасплох не застала, заверил военнослужащий 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси. "Всегда готовы ко всему", - выпалил он. - Ночью есть тепловизор, все видно, как и днем. То есть подсвечивается, где находится человек, машина, также блиндаж, палатка. Все подсвечивается красным цветом, так как там температура. Работать не тяжело".
Подразделения бригады после приведения в боевую готовность способны выполнять задачи в самых сложных условиях тактической обстановки. В ближайшее время также пройдут контрольные занятия по огневой и физической подготовке, а также мы покажем работу штурмовых подразделений в действии.