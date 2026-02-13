3.72 BYN
Отстоять честь ВС - внезапная проверка проходит в 38-й десантно-штурмовой бригаде
Внезапная проверка в 38-й десантно-штурмовой бригаде. 13 февраля в Брестской области оттепель, через два дня синоптики обещают минус 10 градусов. Но как говорят командиры: "Погода погодой, а приказ есть приказ".
Контрольные занятия по огневой подготовке
Валерий Булыго, командир 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси:
"Подходят к завершению четвертые сутки комплексной проверки, которая затронула подчиненное мне соединение. За это время военнослужащие выполнили ряд учебно-боевых задач. В частности, подходит к логическому завершению выполнение учебно-боевой задачи дежурным подразделением по реагированию, которое завершает совершение марша, возвращается обратно в район полигона Брестский, где в дальнейшем и будет находиться. Необходимо в составе батальона продолжить далее выполнять контрольные занятия".
Погодные условия в Брестской области нестабильные. В пятницу оттепель, а уже в выходные ожидается снижение температуры до минус 10, что скажется прежде всего на дорожном покрытии и безопасности перемещения подразделений во время марша. Однако военнослужащие говорят, что если придется отстаивать территориальную целостность и суверенитет нашей страны, о погодных условиях никто не будет задумываться. Какая бы погода ни была - задачу нужно выполнить.
В армии не так часто встречаются женщины-военнослужащие, одна из них - Полина Карпова, которая пришла служить по контракту.
Полина Карпова, фельдшер медпункта 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси:
"Я решила продлить военную династию в нашей семье. Дедушки, бабушки воевали, папа тоже военный. Я часто слышу: можно было найти что-то попроще, можно было вообще найти себя где-нибудь в другой сфере, но так получилось. На данный момент о выборе не жалею. По-своему интересно, по-своему сложно".
Военнослужащие самостоятельно изучают опыт специальной военной операции, чтобы с любым оружием, включая штатное, быстро найти общий язык.
Командир гранатометного взвода 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси:
"Я как командир гранатометного взвода развиваюсь в разных направлениях. Мы начинаем изучать тактико-технические характеристики другого вооружения, чтобы при возникновении внезапных ситуаций смогли взять пулемет и могли с ним работать. Стараемся развиваться во всех направлениях, со всеми видами вооружения, для того чтобы, не дай бог, если такие ситуации случились, мы смогли действовать. Солдат стараемся им мотивировать и давать материальную базу и техническую часть для того, чтобы они могли работать не только со своим штатным оружием".
В 38-й десантно-штурмовой бригаде проверки не испугались. Бойцы говорят: такая внезапность позволяет находится в тонусе и быстро внутренне мобилизоваться, чтобы отстоять честь Вооруженных Сил.
Валерий Булыго, командир 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси:
"Когда проверка проводится под нашим руководством, под руководством, к примеру, командующего силами специальных операций либо министра обороны, мы отстаиваем свою честь, показываем, на что мы способны, тому должностному лицу, по плану которого проводится проверка. Я глубоко убежден в том, что так как проверка проводится под руководством главы государства либо по его распоряжению, здесь мы ответ держим в целом за все Вооруженные Силы и не перед министром обороны, а перед главой государства. Это говорит о том, что мы держим ответ перед нашим народом".
В ближайшие дни ожидается проверка физической подготовки и марш-бросок на 5 км. Далее продолжатся занятия по огневой подготовке, где к выполнению упражнений контрольных стрельб приступят гранатометчики РПГ-7, АГС-17 и других специальностей.