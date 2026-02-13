Отстоять честь ВС - внезапная проверка проходит в 38-й десантно-штурмовой бригаде

Внезапная проверка в 38-й десантно-штурмовой бригаде. 13 февраля в Брестской области оттепель, через два дня синоптики обещают минус 10 градусов. Но как говорят командиры: "Погода погодой, а приказ есть приказ".

Контрольные занятия по огневой подготовке

Валерий Булыго, командир 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/addf985d-d844-4410-b0b2-f80540db2636/conversions/a33b45ab-98cd-4f1b-9dcf-af01afc02d66-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/addf985d-d844-4410-b0b2-f80540db2636/conversions/a33b45ab-98cd-4f1b-9dcf-af01afc02d66-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/addf985d-d844-4410-b0b2-f80540db2636/conversions/a33b45ab-98cd-4f1b-9dcf-af01afc02d66-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/addf985d-d844-4410-b0b2-f80540db2636/conversions/a33b45ab-98cd-4f1b-9dcf-af01afc02d66-xl-___webp_1920.webp 1920w

Валерий Булыго, командир 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси:

"Подходят к завершению четвертые сутки комплексной проверки, которая затронула подчиненное мне соединение. За это время военнослужащие выполнили ряд учебно-боевых задач. В частности, подходит к логическому завершению выполнение учебно-боевой задачи дежурным подразделением по реагированию, которое завершает совершение марша, возвращается обратно в район полигона Брестский, где в дальнейшем и будет находиться. Необходимо в составе батальона продолжить далее выполнять контрольные занятия".

Погодные условия в Брестской области нестабильные. В пятницу оттепель, а уже в выходные ожидается снижение температуры до минус 10, что скажется прежде всего на дорожном покрытии и безопасности перемещения подразделений во время марша. Однако военнослужащие говорят, что если придется отстаивать территориальную целостность и суверенитет нашей страны, о погодных условиях никто не будет задумываться. Какая бы погода ни была - задачу нужно выполнить.

В армии не так часто встречаются женщины-военнослужащие, одна из них - Полина Карпова, которая пришла служить по контракту.

Полина Карпова, фельдшер медпункта 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f386c72-1052-4d9d-9930-fdc62049d34a/conversions/65cc26cd-9b61-48ba-a4ae-7ddfa8ea0eaa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f386c72-1052-4d9d-9930-fdc62049d34a/conversions/65cc26cd-9b61-48ba-a4ae-7ddfa8ea0eaa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f386c72-1052-4d9d-9930-fdc62049d34a/conversions/65cc26cd-9b61-48ba-a4ae-7ddfa8ea0eaa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f386c72-1052-4d9d-9930-fdc62049d34a/conversions/65cc26cd-9b61-48ba-a4ae-7ddfa8ea0eaa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Полина Карпова, фельдшер медпункта 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси:

"Я решила продлить военную династию в нашей семье. Дедушки, бабушки воевали, папа тоже военный. Я часто слышу: можно было найти что-то попроще, можно было вообще найти себя где-нибудь в другой сфере, но так получилось. На данный момент о выборе не жалею. По-своему интересно, по-своему сложно".

Военнослужащие самостоятельно изучают опыт специальной военной операции, чтобы с любым оружием, включая штатное, быстро найти общий язык.

Командир гранатометного взвода 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси:

"Я как командир гранатометного взвода развиваюсь в разных направлениях. Мы начинаем изучать тактико-технические характеристики другого вооружения, чтобы при возникновении внезапных ситуаций смогли взять пулемет и могли с ним работать. Стараемся развиваться во всех направлениях, со всеми видами вооружения, для того чтобы, не дай бог, если такие ситуации случились, мы смогли действовать. Солдат стараемся им мотивировать и давать материальную базу и техническую часть для того, чтобы они могли работать не только со своим штатным оружием".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95404856-0cc2-48b8-bfa9-74b057e3d44a/conversions/8b77bc61-7487-43ba-a929-ba38b587de27-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95404856-0cc2-48b8-bfa9-74b057e3d44a/conversions/8b77bc61-7487-43ba-a929-ba38b587de27-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95404856-0cc2-48b8-bfa9-74b057e3d44a/conversions/8b77bc61-7487-43ba-a929-ba38b587de27-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95404856-0cc2-48b8-bfa9-74b057e3d44a/conversions/8b77bc61-7487-43ba-a929-ba38b587de27-xl-___webp_1920.webp 1920w

В 38-й десантно-штурмовой бригаде проверки не испугались. Бойцы говорят: такая внезапность позволяет находится в тонусе и быстро внутренне мобилизоваться, чтобы отстоять честь Вооруженных Сил.

Валерий Булыго, командир 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси:

"Когда проверка проводится под нашим руководством, под руководством, к примеру, командующего силами специальных операций либо министра обороны, мы отстаиваем свою честь, показываем, на что мы способны, тому должностному лицу, по плану которого проводится проверка. Я глубоко убежден в том, что так как проверка проводится под руководством главы государства либо по его распоряжению, здесь мы ответ держим в целом за все Вооруженные Силы и не перед министром обороны, а перед главой государства. Это говорит о том, что мы держим ответ перед нашим народом".