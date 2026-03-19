Отсутствие интернета, пятая колонна - Эксперт Шафир прокомментировал ситуацию в Иране

"Мы немножко стали забывать о пятой колонне, которая есть в больших количествах в Иране. И мы в этом могли убедиться на примере недавних политических потрясений, которые происходили в Иране. Руководство страны сделало выводы, и, как мы видим, сейчас неофициальная, нецензурированная информация из Ирана практически не поступает. Возможности связи и координации с внешним миром прерваны. Но это не означает, что никаких спящих в Иране нет. И это не означает, что они не скоординированы и не ждут какого-то сигнала. А каким может быть сигнал? Вполне возможен переход затяжной фазы конфликта в попытки ударов по инфраструктуре, по объектам, с попыткой наземной операции".