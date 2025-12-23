Панкратов о ВНС: Люди в едином порыве могут сделать очень большие и важные дела

ВНС - это не импортная модель, а отражение национальной политики и исторического выбора. Именно этот выбор представляет форму прямой демократии, которую мы адаптировали к своим реалиям, где решения стратегического характера принимаются с участием общества - от трудовых коллективов до органов власти. Это механизм, который обеспечивает не только легитимность курса развития, но и непосредственную связь между государством и человеком.

В мире не существует аналогов Всебелорусскому народному собранию по качеству, направленности, отметил научный сотрудник российского Института стран СНГ Руслан Панкратов. "Это же очень важно, когда каждый гражданин Республики Беларусь, каждый белорус понимает, видит наглядно, что он участвует в жизни своей страны. Он ее развивает, он созидает, его слышат, что немаловажно".

Руслан Панкратов:

"Сам не люблю, когда начинают сравнивать Россию, Беларусь с западными аналогами. Посмотрите, как там. Потому что наши страны, наше Союзное государство стремится к независимости, к суверенитету, продолжает его укреплять, а это нужно делать ежедневно, поскольку само по себе понятие достаточно нестабильно. Есть и силы, которые хотят поработить и начинать контролировать. Мы все эти попытки видели, знаем".

Он обратил внимание, что президенты Беларуси и России практически синхронно провели масштабное общение с населением. "Это важно по огромному количеству причин. Одна из них - обсудить повестку дня. Люди понимают, куда идет их страна, чем руководствуется их высшее руководство, их национальные лидеры", - пояснил Руслан Панкратов.

Научный сотрудник отметил роль ВНС как элемента контрпропаганды. "Сейчас, что бы ни говорили злопыхатели с коллективного Запада, уже все труднее и труднее им утверждать, что мы живем неправильно. Потому что объясняем, куда мы идем, почему мы так должны себя вести и почему мы должны так поступать. Конечно, когда вас услышали, то у вас появляется огромное желание помогать своей родине, делать ее лучше. Вы уже не плюнете на улице, вы ответственны за то, что происходит в вашем доме, семье, дворе, городе, в вашей стране. Это важно, поскольку люди в таком едином порыве действительно могут сделать очень большие и важные дела. А это нужно делать, потому что мир находится в опасности".