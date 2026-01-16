3.71 BYN
Пархамович провел прием граждан в Хойниках
Автор:Редакция news.by
В единый день информирования помощник Президента - инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович работал в Хойникском районе. В рамках рабочей поездки посетил Полесский радиационно-экологический заповедник и встретился с коллективом.
Также помощник Президента провел прием граждан в Хойниках. Вопросы, с которыми обратились жители района, касались сферы землепользования, улучшения жилищных условий, развития возможностей в районе для занятий спортом.