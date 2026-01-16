Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Пархамович провел прием граждан в Хойниках

В единый день информирования помощник Президента - инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович работал в Хойникском районе. В рамках рабочей поездки посетил Полесский радиационно-экологический заповедник и встретился с коллективом.

Также помощник Президента провел прием граждан в Хойниках. Вопросы, с которыми обратились жители района, касались сферы землепользования, улучшения жилищных условий, развития возможностей в районе для занятий спортом.

Общество

Руслан ПархамовичХойникиобращения гражданприем граждан