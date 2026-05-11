Патриотизм через творчество: маленькие белорусы признаются в любви к Родине

Маленькие белорусы признаются в любви своей стране. Несколько тысяч детей приняли в участие в акции "Письмо о Беларуси".

Это совместный проект Генеральной прокуратуры и Министерства образования, направленный на расширение знаний детей об историческом прошлом страны, подвиге белорусского народа в годы войны, а также на развитие уважения к государственным символам.

Дошколята выражают свои эмоции через стихи, песни и танцы.

10 мая сотрудники прокуратуры побывали в центре развития ребенка № 58 г. Минска.

Выступая перед детьми, прокурорские работники в доступной форме рассказывают юному поколению о государственных символах страны, героизме предков в военные и послевоенные годы.

