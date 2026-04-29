Перекрытие Ормузского пролива может стать причиной голода 300 млн человек

Конфликт в Ормузском проливе ударил по глобальной продовольственной безопасности. Огромное количество людей могут оказаться на грани голода. Главная причина - не в нехватке еды, а в логистике. О том, почему именно Африка окажется в зоне наибольшего риска, как дороговизна перевозок сводит на нет усилия ООН и почему Беларуси кризис не страшен, рассказала завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова в "Актуальном интервью".

Когда речь заходит о голоде, многие думают о неурожае. Однако в данном случае проблема в другом. "Мы говорим о продовольственной безопасности. Прежде всего, нужен физический доступ к пище. Вы можете произвести продовольствие, но довезти его не сможете, потому что Ормузский пролив - это логистика, которая позволяла дешевыми транспортными расходами доставлять еду, в первую очередь в Африку", - пояснила эксперт.

Около 57-58 % всех голодающих в мире проживают именно на африканском континенте. Если пролив перекрыт, доставка продовольствия становится дорогой. А это значит, что на те же деньги ООН сможет купить меньшее количество продовольствия. "Соответственно, тех денег, которые выделяет ООН, не будет хватать на всех нуждающихся. Голодающих ожидается более 300 млн человек. Чтобы накормить их, средств уже будет недостаточно", - констатировала Ирина Новикова.

В то время как мир готовится к худшему, Беларусь может чувствовать себя спокойно. "В Беларуси проживает около 9,5 млн человек. Чтобы страна нормально развивалась, мы должны собирать минимум 1 т зерна в год на человека - 9,5 млн тонн. В прошлом году мы собрали более 10 млн", - сообщила экономист.

Зерно идет не только на хлеб. Это комбикорма для скота, птицы, рыбы. "Вы кушаете мясо, курочку, а зерно - это питание для птицы и скота. У нас развитое птицеводство, мы едим своего карпа, в Гомельской области выращивают осетров. То есть мы себя обеспечим", - уверена Ирина Новикова.

Эксперт разложила продовольственную безопасность на три компонента: физический доступ (есть где купить), экономический доступ (есть деньги) и рациональное питание (правильная структура). "В Беларуси только 0,2 % населения, по статистике, не может себе обеспечить рациональное питание. Это порядка 18,5 тыс. человек. Но это не голод - они питаются, просто не могут позволить себе идеальный баланс из-за доходов или образа жизни", - пояснила эксперт.